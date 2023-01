Henrika Backlund: Vi förtjänar en bredare sportjournalistik

Jag slukar sportsidorna i dagstidningen och tittar på det mesta som Yle erbjuder i idrottsväg på tv. Det här är väl den normala konsumtionen av sportjournalistik för en 70-åring, men jag är en kvinna i 40-årsåldern och jag känner att jag inte automatiskt hör till målgruppen här. Ändå har jag så länge jag minns alltid läst sportsidorna noggrant och har följt sportjournalistikens transformation från resultatrapportering till en mera idrottsfenomen-inriktad vinkling. Från att ha letat efter bekanta i resultatlistorna har jag övergått till att följa med olika mediehus vinkling av idrottsrelaterade frågor och har glädjande konstaterat att sportjournalistiken har tagit ett större ansvar i att granska idrotten ur ett samhällsperspektiv. Men bär den själv sitt samhällsansvar?

Man skulle önska att utbudet av sportnyheter som levereras av seriösa medier följer det allmänna intresset bland befolkningen på ett jämlikt sätt och samtidigt sporrar människor till att ta del av idrottsrappporteringen i en större skala eller får dem att intressera sig för sport. Jag är inte helt övertygad om att man har lyckats här eller om man ens vill ta sig an det ansvaret. Yle har de bästa resurserna att göra sportjournalistik med skattemedel medan de finlandssvenska tidningarna rapporterar med de resurser de har. Detta syns bra i vilket utbud Yle Sporten har i jämförelse med till exempel Hufvudstadsbladets sportsidor. Det är ändå skrämmande att göra en snabb statistisk analys över vad dessa respektive sportredaktioner rapporterat om under den gångna veckan. Under måndag till fredag har Yle Sporten haft sjutton inlägg om ishockey, femton inlägg om fotboll och åtta inlägg om tennis respektive längdskidåkning. På HBL:s sportsidor har det under samma tidpunkt funnits sju artiklar om fotboll respektive tennis och tre artiklar om ishockey. Förutom dessa grenspecifika artiklar eller inlägg har Yle Sporten rapporterat om fyra allmänna händelser såsom Paraolympiska kommittén:s missade statsbidragsansökan, ett dopningsfall och rättigheterna att sända OS samt levererat ett avsnitt av en NHL-podd. Hbl har rapporterat dubbelt om Paralympiska kommitténs miss och haft en längre kommentar om internationell fotboll.

Enligt konsultfirman Sponsor Insight var ishockey, friidrott, Formula 1, skidåkning och fotboll männens favoritgrenar i fjol medan kvinnorna helst följde med friidrott, ishockey, skidåkning och konståkning. Den här statistiken i jämförelse med veckans idrottsrapportering tyder tyvärr starkt på att sportjournalistik främst görs av män, för män ännu i dag och är mycket snäv. Jag känner tyvärr inte till många kvinnliga sportjournalister och det märks i vad vi serveras i finlandssvensk media. Kunde man ruska om sportredaktionerna och fråga dem hur de kunde nå en större och bredare målgrupp? I stället för att nischa sig och fundera på hur de ännu bättre kan servera de redan trogna sportkonsumenterna. Kan man införa en positiv särbehandling i rekryteringen av sportjournalister för att få en jämnare könsfördelning bland dem?

Samtidigt har vi som skattebetalare en rättighet och även ett ansvar i att styra vad vi har möjlighet att ta del av av public service-bolaget Yle. Tycker alla att det är ändamålsenligt att nyheterna med sport i Radio Vega så gott som alltid är resultatrapportering från NHL och oftast så att nyhetsankaret har svårt att uttala de amerikanska ishockeyklubbarnas namn då de är okända för den största delen av folket? Är en NHL-podd det som finlandssvenskarna är värda i underhållningsväg? Nej, vi förtjänar en bredare sportjournalistik med en rapportering som berör flera och som kan fånga allas intresse.