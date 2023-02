Populismen skapar Fästning Europa

EU-ländernas ledare ska igen ta itu med ett bekant ärende -migrationen. Frågan är minst lika låst som tidigare. Det har gjorts många försök att lösa upp knuten, men resultaten har hittills varit magra.

EU har efter den stora flyktingkrisen år 2015 haft åtta år på sig att hitta lösningar så att den paniksituation som då uppstod inte skulle behöva upprepas. Men det har man gått bet på. Om stora mängder hjälpbehövande och andra migranter plötsligt väller in i Europa står man lika handfallen att ta emot dem som förra gången. Lösningen, om det kan kallas så, kan bli att stoppa så många migranter som möjligt och snabbt få dem att återvända.

EU öppnar inte stora famnen för flyktingar, det är helt klart efter de politiska omvälvningar som skett och fortfarande sker i Europa. Högerextrema och nationalpopulistiska partier är igen på frammarsch. Till exempel i Sverige har Sverigedemokraterna nått en maktposition efter ett lyckat riksdagsval i höstas. Den borgerliga regeringen i Sverige, som nu sköter EU-ordförandeskapet, regerar dels på SD:s villkor. I Italien styr sedan i höstas en helpopulistisk regering med en premiärminister från ett parti med fascistiska rötter. Och här hemma har Sannfinländarna medvind och finns starkt med i spekulationerna kring regeringssammansättningen efter valet i april

Den här politiska utvecklingen gör det inte enklare att hitta lösningar på migrationsproblemen. Tvärtom. Trenden är snarare att andra, traditionella partier har närmat sig de nationalistiska och extrema populistpartierna i inställningen till asylsökande och andra migranter.

Politiker runt omkring i EU tycks vara mer inriktade på att bevaka sina intressen och positioner på hemmaplan än att helhjärtat försöka nå gemensamma humana lösningar på ett europeiskt plan.

Men det finns ljuspunkter och belägg för att det också finns vilja att hjälpa. Det har vi sett under hela det år som Rysslands anfallskrig har pågått i Ukraina. Under fjolåret flydde många gånger fler människor till EU än under flyktingkrisen 2015-16 och för tillfället är nästan fem miljoner ukrainare som har flytt undan ryska kulor registrerade för tillfälligt skydd eller liknande i EU.

Unionen har visat upp en beundransvärd enighet och prov på solidaritet då det verkligen behövs. Men den saknas då det gäller flyktingar längre ifrån, från en annan kontinent, kultur och religion. Gentemot dem har det närmast byggts murar och stängsel för att de inte ska kunna ta sig in i EU. Nu vill till exempel Österrikes förbundskansler Karl Nehammer att EU ska finansiera ett stängsel vid Bulgariens gräns mot Turkiet.

Att bygga fysiska gränshinder är en lumpen lösning på unionens svårigheter att hitta en gemensam migrationspolitik.

Det är snart tre år sedan EU-kommissionen lade fram ett nytt förslag till en gemensam migrationspolitik. Framstegen har varit "extremt långsamma" för att citera en tidigare lägesrapport av kommissionen.

Det är klart att EU inte kan hjälpa alla nödställda i världen. Inte ens alla som behöver hjälp och hoppas få asyl och skydd i Europa. Men det måste hittas bättre och rättvisare system än vi har i dag. Vi kan när som helst befinna oss i samma situation som 2015 då flyktingmängden ökade drastiskt.

EU:s gränsmyndighet Frontex registrerade redan i fjol 330 000 “irreguljära ankomster” in i EU från Medelhavsområdet och via västra Balkan. Det är det största antalet sedan migrationsvågen för åtta år sedan.

Det är framförallt till EU-länderna i Sydeuropa som migranter från Mellanöstern och Afrika har tagit sig. Men det är inte rimligt att Grekland, Italien och Spanien ensamma ska ta hand om de här migrationsströmmarna. En del flyr förföljelse, och krig, andra fattigdom och hungersnöd och en del vill bara söka ett bättre liv.

Den här bördan bör kunna delas på ett solidariskt sätt mellan alla EU-länder. Det är ju inte fråga om att alla som vill in i EU ska ges asyl eller uppehållstillstånd, men processerna för att utreda alla migranters situation är arbetskrävande och det arbetet bör också delas.

Vi ska inte förvänta oss så mycket från EU-toppmötet på torsdag och fredag. Eventuellt kan det röra på sig kring kommissionens förslag för hur återsändningarna av migranter som inte ges uppehållstillstånd ska försnabbas.

Snabba asylbeslut är bra för alla parter, och två av tre som har sökt sig till Europa de senaste åren har inte skyddsskäl. Men för många EU-länder förefaller fokus nu helt ligga på att hitta lösningar för hur man bäst kan stoppa eller returnera migranter. Hur EU ska ta emot hjälpbehövande funderar ingen på.