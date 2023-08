Störtregn for fram över Helsingfors – översvämmade gator och fallna träd

#Rankkasade on pyyhkäissyt Uudenmaan yli. Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle on tähän mennessä tullut vahingontorjuntatehtäviä 22 kpl klo 15 jälkeen, jotka ovat johtuneet runsaasta veden satamisesta. Alueella on vielä muutamia teitä veden vallassa ja kiinteistöjä saarroksissa.