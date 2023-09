Insändare: Skyll inte på taxilagen – det är färdtjänstens avtalsparter som har misslyckats

Det har under sommaren talats mycket om att diskriminering bör motarbetas. Ändå utövar alla riksdagspartier det i sin verksamhet utan en tanke på att åtgärda bristerna.

I konventionerna om mänskliga rättigheter av FN och Europarådet stadgas om diskriminering och inte om rasism. Förbud mot diskriminering gäller en vid skala om mycket annat än hudfärg som till exempel om ålder, handikapp, kön, sexuella minoriteter, språk, nationalitet, sjukdom och så vidare. Även EU:s grundstadga har förenat sig i dessa konventioners krav på mänskliga rättigheters iakttagande. Men det hjälper inte partierna i vår riksdag, de arbetar alla för diskriminering av olika grupper.

Eva Biaudet har på senare tid önskat profilera sig som banerförare mot diskriminering, men under hela sin riksdagskarriär har hon konsekvent understött lagar som diskriminerar till exempel pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Precis som hennes parti och övriga partier. Pär Stenbäck har även under den gångna sommaren önskat profilera sig som motståndare till diskriminering, men som Biaudet understödde han under alla sina år i riksdagen lagar som diskrimenerade äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ett exempel är hur enorma brister det är i de handikappades färdtjänst i landet och togs upp i en teamsdebatt den 24 augusti ordnad av det västnyländska välfärdsområdet. Diskussionen höllls med två tjänstemän från välfärdsområdet för intresserade västnylänningar och handikapporganisationer och äldreråd och visade på hur hårt och hjärtlöst det västnyländska välfärdsområdet kränker de handikappades rättigheter. I det västnyländska välfärdsområdets beslutsorgan finns även många riksdagsledamöter, men de gör ingenting för att rätta till bristerna.

I diskussionen på 90 minuter kom alla brister fram, men välfärdsområdets tjänstemän hänvisade enbart till att en ny upphandling ska påbörjas och nya avtal träda i kraft om cirka ett år eller kanske i början av 2025.

De nu rådande tillfälliga avtalen borde naturligtvis omedelbart uppdateras och korrigeras för att motsvara laga krav. Men inga sådana planer finns.

Tjänstemännen beskrev skrämmande försummelser i avtalstexterna. De uppgav bland annat att det inte ingår några förpliktelser för avtalsparterna i taxitrafiken att vara tillgängliga för att ta emot erbjudna beställningar. Varje taxi kan välja och vraka och neka att köra och inte ta beställning även om de ingått avtal att utföra färdtjänst. Ingen servicetjänst kan fungera på sådana villkor.

Den ersättning de får är cirka 30 procent lägre än normal taxa och därför väljer de bättre körbeställningar då när sådana finns. De ges inte ersättning per kilometer för sökresan till kunden vilket betyder att de inte tar köror i glesbygden.

Korta färder är så undermåligt betalda att de dumpar dem då en minimitaxa inte finns som borde vara kring 12 euro, enligt praxis i marknadstrafik.

Det är onödigt att skylla på den nya taxilagen för i upphandling är det avtalstexterna som avgör och det gäller mellan avtalsparterna. Och de texterna har det västnyländska välfärdsområdet fullständigt misslyckats med.

Bo Holmberg, Karis