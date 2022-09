Skivrecension: Två syskongrupper och Youngs gömda inspelningar

ROCK The Samurai of Prog: Spaghetti Epic 4 (Seacrest) The Guildmasters: Lieber De Dictis (Seacrest) Neil Young: Toast (Warner)

Den från Finland drivna men mångnationella proggrockgruppen The Samurai of Prog har sedan albumdebuten 2011 visat en häpnadsväck­ande studioaktivitet – fjorton album – och volymen har inte alls tillkommit på kvalitetens bekostnad.

Kännetecknande för TSOP är de snabba växlingarna mellan vitt skilda stilar, och ambitionen att ständigt gå in i nya, gärna smått osannolika projekt. En ledande gestalt är trummisen och producenten Kimmo Pörsti, som också en gång i tiden grundade bandets skivbolag Seacrest. Ursprungligen för att ha kontroll över det material han själv i olika grupper är med om att skapa, men också för att kunna förverkliga visionen att göra de fysiska skivpärmarna till påkostade konstverk i den progressiva rock­ens anda.

Den senare ambitionen skulle kanske ha varit svårare att förverkliga ekonomiskt ifall inte bolaget i just The Samurai of Prog fått ett flaggskepp som noterats runtom i världen. Egentligen handlar det om ett musikerkollektiv där sammansättning och låtskrivare i övrigt varierar, men kärnduon Pörsti och Marco Bernard (bas och klaviaturer) alltid är intakt.

På den aktuella utgåvan går de in för att musikaliskt tolka traditionella spagettivästernfilmer, och med tanke på genrens italienska historia är det lätt att tänka sig att italienaren Bernard kläckt idén. Den kan förstås låta både udda och sökt, men musikerna struntar i sådana begränsningar och skapar en rockopera som nog inkluderar en del västernvibbar men i första hand helt enkelt är en storslagen musikalisk helhet.

Det är progressiv rock med opera­känsla, och en del popballad­ingredienser och inslag från den klassiska musiken som kryddor. Fast i och för sig känns alla genrekategoriseringar här onödigt begränsande, eftersom fantasin är så rikt flödande – också folkjazziga tongångar med banjo, flöjter och trumpet får plats.

Det är vilt och oförutsägbart, framfört med teknisk briljans, och starkast är de instrumentala avsnitt där musikerna släpper loss på allvar och eggar varandra framåt i ett samspel som också ger rum för kreativ frihet. Kanske inte något för lyssnare som tröttas ut av labyrintisk symfonisk musik med massiva arrangemang, men går man in i den här världen är det svårt att ta sig ut.

Syntes av folk och progg

Det finns många förenande länkar mellan The Samurai of Prog och The Guildmasters, men framför allt är det i bägge fallen Kimmo Pörsti som är spindeln i nätet.

The Guildmasters bjuder på en finstämd syntes av folkmusik och proggrock, och här prioriteras en mer traditionell uppdelning i enskilda låtar. Tolv sånger ryms med, i de flesta fall med sång på italienska eller engelska, och materialet inkluderar flera enskilda toppar.

En definitiv sådan är Young Me, Old You – jag kommer ställvis att tänka på King Crimson – och dessutom är den fina folkballaden Suruis­ta tehty soitto en liten pärla. I motsats till de övriga låtarna har den en finskspråkig text (från Kanteletar), som känsligt framförs av mezzosopranen Paula Pörsti.

Genrerna flyter också här in i varandra, och folktongångarnas rötter hänför sig till varierande etniska områden. Förutom Pörsti får Marco Bernard från TSOP en ledande roll, men framför allt är det kollektivets kraft som gäller med musiker som kommer och går.

Inspelningar ur arkivskåpet

Neil Young bandade tillsammans med Crazy Horse in albumet Toast redan 2001, men det gavs aldrig ut eftersom han efter inspelningarna arbetade vidare på en del av materialet tillsammans med Booker T & the MGs.

Resultatet av de sessionerna – albumet Are You Passionate? – släpptes nästa år, och där användes några av Toast-låtarna med nya namn och ett mer souligt gitarruttryck. De ursprungliga inspelningarna fick plats i arkivskåpet.

Kanske har det inte nu känts lika angeläget att få ta del av just Toast-materialet som fallet var med den 2020 utgivna Homegrown (ursprungligen inspelad 1974-75), men visst finns också här en del godbitar. Och själv gillar jag åtminstone alltid Young & Crazy Horses bökande med elgitarrerna.

Det har spekulerats i att Young när han spelade in med Horse bara ville testa låtarna han hade, för att sedan ge en del av dem en lite mer soulbottnad atmosfär med Booker T & MGs. Men det må vara hur som helst med den saken – det här är i alla händelser en väldigt annorlunda helhet än Are You Passionate?, och den 10 minuter långa Gateway of Loves mjukt växande, nästan meditativa gitarrelegans hade jag inte velat missa.