Söndagens morgonnyheter på statligt kontrollerade Kanal 1 rapporterade först om de ryska regionalvalen. Sedan om att Ukraina ska ha beskjutit civila mål utanför Cherson och Zaparizjzja (områden som Ryssland har ockuperat). Först därefter tar man upp det senaste om den ryska reträtten från Balaklija och Izium:– Våra piloter har gjort nya hjältedåd under den planerade omgrupperingen. Som känt meddelade försvarsministeriet under lördagen att trupperna omgrupperas från Izium och Balaklija till Donetskområdet. Det gör vi för att förstärka försvaret av Donetsk. Här kommer vår rapport om soldater som utförde hjältedåd under operationen.Därefter visas ett flera minuter långt inslag om hur ryska trupper har beslagtagit några ukrainska stridsvagnar. Tittaren får ingen helhetsbild av det som egentligen pågår utanför Charkiv, nämligen att ukrainska armén har kastat ut de ryska trupperna ur Balaklija, samt från de viktiga knutpunkterna Izium och Kupjansk.