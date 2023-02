Vinterstorm sveper över södra Finland – byter om till vackert vinterlandskap

Vinden viner i trädtoppar och hustak. Vinterstormen som drog in över Finland på torsdag hänger kvar på fredag morgon.

Jourhavande meteorolog Helena Laakso på Meteorologiska Institutet förutspår att det blåsiga vädret fortsätter under fredagen, men framåt kvällen lugnar det ner sig.

– Vinden är kraftig i byarna. Det kan blåsa upp till 20 meter per sekund i södra Finland och det råder stormvarning över Finska viken. Vinden drar in från nordväst och drabbar därmed västra och södra Finland hårdast. Men på fredag kväll blir det omslag i vädret, säger Helena Laakso.