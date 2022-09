Insändare: Vi ska kräva att få se Petteri Orpo dansa på bordet

I mina lärarstudier har jag riktat in mig på att gå på djupet med varför det kommer sig att unga inte engagerar sig i samhället och politiken och vad som kunde göras åt saken ur skolans perspektiv. Jag delar min oro över ungas engagemang med många forskare och politiker i landet.

År 2010 fattade regeringen Vanhanen II ett principbeslut om att främja demokratin i Finland. Beslutet grundade sig i en oro över det minskande samhällsengagemanget i landet, särskilt bland de unga. Beslutet var särskilt inriktat på demokratifostran, det vill säga att demokratin skulle främjas genom att fostra (unga) medborgare till demokratiskt delaktiga samhällsmedlemmar.

Året därefter publicerade utbildningsstyrelsen rapporten Demokratiakasvatusselvitys som kartlade hur demokratifostran tillämpas i de finländska skolorna och vilka utmaningar grundskolan står inför när det gäller demokratifostran. Rapporten betonar att skolan bör granskas ur en samhällelig kontext. Den beskriver att den finländska allmänna debatten karaktäriseras av betoning på konsensus och ett avpolitiserande sätt att tala, där man strävar efter att dämpa och förminska ideologiska oenigheter (Van den Berg & Löfström, 2011). Rapporten betonar att så länge attityderna i samhället begränsar samtal om gemensamma angelägenheter bromsar det ner samhällsengagemanget bland de unga.

Pedagogie doktor Perttu Männistö har länge forskat i demokratifostran i en finländsk kontext. I sin doktorsavhandling The State of Democracy Education in Finnish Primary School-Education argumenterar han att en traditionell, representativ demokratiuppfattning lever kvar i den finländska demokratifostran. Enligt denna demokratiuppfattning bör individen ha de ”rätta” kompetenserna för att påverka den allmänna politiken. Männistö argumenterar att det här går emot demokratiska ideal och utgör ett hinder för ökad delaktighet (Männistö, Tervasmäki & Fornaciari, 2017).

I Finland lever vi alltså med en uppfattning om att en politiskt aktiv medborgare ska vara på ett visst sätt och hen ska helst inte våga bekänna färg. Dessutom ska man inte bry sig i det som inte bara angår en själv. Inte konstigt att unga inte känner sig välkomna att delta i politiken.

Sanna Marin är en person som bryter alla dessa normer. Hon motsvarar inte den föråldrade uppfattning en del finländare har om en ”kompetent” statsminister. En del tycker att hon är för ung och oerfaren, även om hon hade en rätt så imponerande meritförteckning som samhällsaktiv medborgare innan hon tillträde som riksdagsledamot 2015. Hon vågar bekänna färg och visar var hon står ideologiskt. Dessutom visar hon att också statsministern är en person som går på sommarfestivaler och festar med sina kompisar (fast det senare har hon inte frivilligt fört fram). Sådant som unga tycker om att göra.

Vare sig man ser Marin som en förebild eller inte är hon en del av den ändring som behövs i den finländska politiska kulturen för att väcka ett intresse för samhällsengagemang hos de yngre generationerna. Så länge det fortsätter att moraliseras över hurdan person statsministern är på sin fritid kan vi vinka farväl till alla målsättningar om att få unga att vara mer aktiva i samhället och politiken.

Om vi verkligen vill få unga att engagera sig i politiken tycker jag att vi ska kräva att få se Petteri Orpo dansa på bordet.

Jonatan Wikström, pedagogie kandidat, styrelsemedlem, Socialdemokratisk ungdom, vice ordförande, Finlands svenska unga socialdemokrater