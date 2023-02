Sjöäventyraren Ruffe Nurmi seglade över Finska viken på vassbåt

Upptäcktsresanden Kari ”Ruffe” Nurmi är på väg till Dalsbruk efter sin enorma vassbåt som kommer att ställas ut på båtmässan i Helsingfors.

– Jag har alltid älskat Thor Heyerdahl, säger Ruffe Nurmi som låtit sig inspireras av den norska äventyraren inte bara en, utan två gånger:

För några år sedan byggde han en flotte efter Kon-Tiki-modell. Därefter tog han steget längre och vände blicken till Heyerdahls Ra-båt med vilken norrmannen seglat över Atlanten år 1970.

Ra konstruerades i vass efter gamla egyptiska målningar. Ruffe Nurmi byggde sin båt i vanlig finsk bladvass.

Det fanns inga ritningar att gå efter för bygget och det blev att testa sig fram.

– Vi har inte gjort något sådant i Finland förr och vi har massor av vass. Jag ville testa om jag kunde, säger Ruffe Nurmi.

Slutresultatet är kanske snarare flotte än båt, för ett otränat öga. Den består av fyra separata sammanbundna vasspontoner med en träram ovanpå. Båten väger ett ton, är åtta meter lång och två meter bred. 200 meter lina har använts för att knyta ihop det hela.

– Vassbåten blev mycket större än jag tänkt att den skulle vara, säger Ruffe Nurmi med ett skratt.

30 timmar till sjöss

Kreationens sjöduglighet testades på en färd från Tallinn till Helsingfors. Nurmi åkte över med en expert på vassbygge som också hjälpt honom bygga båten.

Till sjöss är vassbåtens pontoner under vatten och det händer att man blir blöt om fötterna. Äventyrarna var de facto inte riktigt säkra på om farkosten tog in vatten under resan, men det visade sig gå bra.

Vassbåtens starka sida är dock inte anpassningsbarhet: den åker bara i riktning med vinden.

– Vi visste att vinden skulle vända och då skulle vi ha blåst raka vägen tillbaka till Estland igen. Det blev lite tajt, säger Nurmi.

Vid ett tillfälle kom en åskfront över dem och då var det bara att hala seglen och vänta ut. Men efter 30 timmar och med en medelhastigheten på 1,5 knop hade de klarat uppdraget.

I lugnare vatten flyter vassbåten fint, men i större vågor är det svårt att hålla sig helt torr.

Östersjön och hållbarhet

När Ruffe Nurmi inte seglar diverse flottar jobbar han med olika projekt för att uppmärksamma vikten av natur och miljö.

– Jag har alltid en miljövinkel i mina äventyr och projekt, säger han.

Han har bland annat samlat in mikroplastprover för forskning, samarbetat med Finlands miljöcentral och jobbat för att öka medvetenheten om riskerna med den växande sjöfartstrafiken på Östersjön.

– Också bladvass har diskuteras i hållbarhetssammanhang. Jag vill visa hur mångsidig den är.

I takt med att övergödningen har förändrat Östersjön har också ett tätare vassbälte brett ut sig längs stränderna. Det har i sin tur försvagat den biologiska mångfalden. Många diskussioner om vad kunde göras med all den vass som mejas ner har förts.

En född äventyrare

När Ruffe Nurmi var 23 år gammal seglade han ensam till Amerika och tillbaka på sin glasfiberbåt, en Bavaria 300-modell från 1989 på 30 fot.

– Jag säger alltid att man inte behöver en stor och dyr båt. Det går med mindre!

I dag har han seglat den båten i 33 år. Det har blivit många resor över flera hav. Bland annat fram och tillbaka till Grönland på 80 dagar, en resa han kommer att berätta mera på båtmässan.

– Det här året ska jag ta det lite lugnt. Njuta av skärgården här. Jag har varit på resa varje år i tio år.