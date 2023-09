Recension: Helen Mirren som Golda Meir i ett kammarspel som tickar av spänning

DRAMA Golda Biopremiär 8.9. Regi: Guy Nattiv Manus: Nicholas Martin. I rollerna: Helen Mirren, Liv Schreiber, Camille Cottin. 100 min. F12

Det är 1973. Israels premiärminister Golda Meir är gammal, hon har lungcancer och får strålbehandling, hon röker som en borstbindare och det ryktas om krig. Att arabvärlden bereder sig för att attackera Israel. Hon vill inte tro det.

Det nitton dagar långa Yom Kippur-kriget är ramen för filmen Golda, som likt till exempel The darkest hour (om Winston Churchill) är ett porträtt av hur avgörande det är att en viss person sitter vid makten under ett visst historiskt tillfälle. Och om hur omänskligt betungande makten är just då. Det syns redan på en ung, frisk människa som Volodymyr Zelenskyj att ansvaret tär. Hur kan en gammal, sjuk människa klara av det?

1970-talets järnkvinnor

Just på 1970-talet hade flera järnkvinnor makt i världspolitiken: Meir, Indira Gandhi, Margaret Thatcher. Ideologiskt var de totalt olika men de var alla pick me-girls, vana vid att vara den enda kvinnan i rummet och fick sitta på sina poster för att bevisa att kvinnor kunde vara lika hårda som män.

Som flicka läste jag hennes memoarer Mitt liv med beundran och fascination. Hon var född i Kiev i Tsarryssland, glömde aldrig hur hon som barn tvingades gömma sig för en pogrom, emigrerade till USA där hon blev socialist och flyttade till Palestinamandatet där hon blev en av dem som signerade staten Israels självständighetsdeklaration.

Filmen är ett tätt kammarspel och en tickande thriller om att fatta rätt beslut inför hotet mot Israels överlevnad. Det mest intressanta i filmen är att se politikern Meir (Helen Mirren) spela spelet, göra politik. Hon vill vinna och hon vet exakt vilka trådar hon ska dra i för att göra det. Trots filmens blygsamma resurser klargörs krigets taktik och strategi på ett spännande sätt.

Efter att ha spelat drottning Elisabeth och flera Shakespeare-drottningar kan Mirren det där med att utstråla auktoritet och makt. Till utseendet är hon närmast motsatsen men ändå försvinner Mirren nästan in i rollen som Golda Meir (med mycket maskering). Den illusionen bryts dock då vi på slutet får se dokumentärmaterial från mötet mellan henne och Anwar Sadat. Framför allt Meirs mörka röst kan Mirren inte ens försöka återskapa.

Vänskapen med Kissinger

Under Yom Kippur-kriget blir USA:s utrikesminister Henry Kissinger (Liv Schreiber, lite blek) som hon i en scen skuldbelägger för att äta borsjtjsoppa, något överraskande för en allierad. På något vis förefaller världspolitiken här en aning mer pragmatisk, människonära och förnuftig än den gör i dag, fredsviljan mer uttalad – och på grund av den historiska ramen är Palestinafrågan inte lika självklart akut som i dag.

När filmen ska skildra Meir som kvinna blir den mera förutsägbar och nästan sentimental. En sekreterare på kontoret med en son vid fronten är uppenbart med i filmen enbart för att visa Goldas omhändertagande sida och hon räknar ständigt hur många israeler som dött vid fronten.

Förhållandet till hennes närmaste medarbetare (kärt återseende med Camille Cottin från den franska serien Ring min agent!) skildras som innerligt, kroppsligt och förtroligt. Men även sin roll som kvinna och mormor gjorde Meir politik av. För denna viljestarka människa var politik helt enkelt livet.