Grinisjin lämnade Ryssland för HIFK

I våras blev det klart att Rostislav Grinisjin återvänder till HIFK, den här gången som tränare för ligaherrarna samt de äldsta pojkjuniorerna. Den ukrainska handbollstränaren lotsade HIFK:s damer till FM-serieguld och herrarna ett mål ifrån brons 2019 varefter han styrde till damligan i Ryssland, vars medborgarskap han också har.

Den gångna säsongen var svår utanför planen då Ryssland inledde sitt anfallskrig i Ukraina mitt under säsongen. Sportsligt slutade säsongen i ryskt ligabrons med GK Lada, men samtidigt fanns oron över släkt och vänner närvarande hela tiden.

– Mina föräldrar bor i västra Ukraina. Där är det ganska tryggt om man kan säga så, åtminstone jämfört med andra delar av landet. I ryska ligan sade de att vi inte ska tala om det (kriget). De vill inte blanda ihop idrott och politik. Det är svåra tider, säger Grinisjin fundersamt.

Gillar nya dubbelrollen

Kriget var en klar orsak till att Grinisjin och familjen tackade ja till kontraktserbjudandet i HIFK.

– Men vi har också en bra relation med HIFK. Jag hade det bra här senast och känner både landet och föreningen bra. Det är kul att fortsätta här och det är en välkommen utmaning.

I och med Grinisjins nya roll har han en bra helhetsbild av hur herrlaget kan se ut i framtiden också.

– För mig är det här intressant. HIFK har unga talanger och det är en spännande utmaning att utveckla dem och köra in dem i herrlaget inom en snar framtid. De unga spelarna lär sig min spelfilosofi och kan förhoppningsvis anpassa sig snabbt till herrlaget. Jag gillar verkligen den här rollen.

Europatävling

HIFK inleder säsongen under premiärhelgen hemma mot Sjundeå IF och har också ett intressant derby mot Dicken i finska cupens kvartsfinal framför sig under säsongens första veckor.

Säsongens lilla speciella är att HIFK deltar i EHF European Cup. För Helsingforslagets del inleds tävlingen i den andra matchomgången i månadsskiftet oktober-november med ett dubbelmöte med KH Besa Famgas från Kosovo.

– Speciellt för de unga spelarna kommer det vara en fin utmaning och upplevelse. Jag har analyserat motståndaren – de är ett starkt lag. Kosovo är kanske inte känt som en stor handbollsnation men laget har vunnit det mesta i deras liga. Det kommer inte vara lätt, men vi har definitivt en chans. Vi kommer kämpa om avancemang, säger Grinisjin.