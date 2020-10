50 miljoner har förtidsröstat i USA

Mer än 50 miljoner amerikaner har förtidsröstat i presidentvalet i USA.

Därmed har rekordmånga väljare förtidsröstat enligt University of Floridas US Elections Project, som via statistik från delstaterna följer röstandet.

Valet står mellan den sittande presidenten republikanen Donald Trump och demokraten och den tidigare vicepresidenten Joe Biden.

En anledning till det stora antalet förtidsröstande är sannolikt att fler än vanligt, på grund av coronapandemin, vill undvika trängsel vid vallokalerna på valdagen den 3 november.

Enligt siffror från University of Floridas projekt har mer än 35 miljoner hittills poströstat och mer än 15 miljoner i särskilda vallokaler som redan har öppnats.

President Trump har upprepade gånger kritiserat poströstandet och hävdat – utan att kunna leda i bevis – att det leder till valfusk.