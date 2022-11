Insändare: God vård är ett kreativt arbete som tar tid

När jag gick i pension 1996 under pågående lågkonjunktur efter 35 års arbete inom den offentliga hälso- och sjukvården upplevde jag hotet mot demokratin via de stora ekonomiska misstagen, som ledde till brödköer och stor arbetslöshet. Också stel byråkrati och brist på personligt ansvarstagande kändes som ett hot mot demokratin. Kampanjen ”Hälsa för alla år 2000” lät ihålig under mina sista år i jobbet eftersom den förebyggande vården sparades bort som mindre effektiv och för långsiktig. Allting skulle effektiveras, också primärhälsovården!

God vård är ett kreativt arbete som tar tid, om resultatet skall bli bra, och kräver gott samarbete mellan personal och instanser. Nu har det som först drabbade äldreomsorgen och sedan primärhälsovården – brist på personal som hela tiden byts ut – också drabbat småbarnspedagogiken och skolor vilket överbelastar specialistvården trots att den fått växa och utvecklas på bekostnad av ”rotvården”. Det nya hotet mot demokratin är digitaliseringen, som allmänt anses vara lösningen på alla problem och omöjlig att ”stoppa”? Oberoende vad den kostar och hur mycket tid den tar.

Kanske det på lång sikt skulle löna sig att satsa på människor som kan leva på sin lön och trivs med sin arbetsmiljö och betalar skatt. Vilket robotarna inte gör – de skall servas för att kunna fungera. Kunde inte vi här i Finland, som hittills haft det mera bra, tänka efter ordentligt nu? Vad är det vi vill prioritera, pengarna eller livet?

Birgitta Grönroos, 86-årig farmor, Åbo