Musikrecension: Tidig musik kan få en att brista ut i skratt – estniska Hortus Musicus fyller 50 år

Det är länge sedan jag haft så roligt på en konsert i Musikhuset som då estniska Hortus Musicus bjöd in till jubileumskonsert under ledning av färgstarke frontmannen Andres Mustonen. Ensemblen har gått sin egen väg under femtio år, en imponerande lång tid. De har varit pionjärentusiaster inom fältet för tidig musik – inte bara i Estland utan i hela världen.