Ledare: Mental härdsmälta hos Kreml

På slagfältet råder dödläge. Trots symboliska framsteg för den ukrainska sidan står fronten mer eller mindre stilla i detta utnötningskrig. Ryssland planerar att lägga vantarna på minst fyra ukrainska provinser: Luhansk och Donetsk oblast i öster, Cherson och Zaporizjzja längre söderut.

Sedan 4 mars har Ryssland ockuperat Europas största kärnkraftverk i Zaporizjzja. Det är första gången i världshistorien som ett aktivt kärnkraftverk blir föremål för militär erövring. I juli stationerades fler ryska trupper vid kärnkraftverket, som i praktiken blev en offensiv militärbas, med civila ukrainska tekniker som gisslan – och mänskliga sköldar.

Med en total effekt på 5 700 MW stod Zaporizjzja före kriget för cirka 20 procent av Ukrainas elproduktion. Numera är två av sex reaktorer fortfarande i drift. Den återstående personalen jobbar under pistolhot.

Ryssland har placerat tunga vapen och artilleripjäser vid kärnkraftverket, som man använder som en sköld, medveten om att Ukraina inte kan slå tillbaka. Kreml bryter flagrant mot ett tilläggsprotokoll till Genèvekonventionerna, som förbjuder en militarisering av kärnkraftverk och deras omnejd. Det är inte första gången under det pågående kriget: tidigare använde ryska trupper kärnkraftverket i Tjernobyl som militärbas.

FN har varnat för en allvarlig olycka, och kräver en demilitarisering av och säker zon kring området. Ukraina varnar rentav för en ”möjlig kärnkraftskatastrof”. Läget är allvarligt, men det finns heller inga skäl till alarmism, vi tar del av ett propagandakrig.

Ryssland har gjort sig känt för att att plundra och stjäla ukrainska spannmål och värdesaker. Nu tycks man även lägga beslag på elkraft. En del högspänningsledningar till de icke-ockuperade delarna av Ukraina har försatts ur funktion. Mycket tyder på att Ryssland tänker dirigera om, det vill säga stjäla elektriciteten. Det skulle tvinga EU, som lider elbrist, att pumpa in ersättande elektricitet i det sargade Ukraina. Med andra ord ställs vår solidaritet med Ukraina på sin yttersta spets.

Snart vore det sensationellt om vi lyckas identifiera några krigsbrott som ryssarna inte redan har begått.

Vi står redan inför en kombination av energikris, inflation och recession. Är Europa ekonomiskt – och mentalt – rustat för en motståndare som inte skyr några medel, som slungar alla moraliska principer överbord? Hur tungt väger då den egna plånboken och komforten?

Ryssland spelar sin vana trogen med höga insatser, idkar utpressning mot omvärlden. Syftet med att göra kärnkraften till spelbricka är utstuderat propagandistiskt, för att inte säga terroristiskt. Redan vid inledningen av invasionen yttrade Putin illa dolda kärnvapenhot. Återigen försöker Kreml skrämmas – eller bluffa – via nihilistiska, rentav självmordsbenägna handlingar.

Detta är helt följdriktigt då man skådar forna ryska och sovjetiska härskare: en nonchalans för såväl den egna befolkningen som för mänskligheten. Även kritisk infrastruktur utnyttjas, fegt samvetslöst, som verktyg i en olaglig aggression, ockupation och annektering. Den mentala härdsmältan har varit på plats redan länge.

Att leka med elden har länge varit ett av favoritnumren i Putins och Kremls repertoar. Samtidigt ska vi minnas konstruktionen hos tryckvattenreaktorerna i Zaporizjzja skiljer sig stort från det ökända Tjernobyl, som bokstavligen flög i luften 1986. Själva designen gör en motsvarande katastrof otänkbar. I Tjernobyl inträffade en fullskalig grafitbrand, varmed radioaktivt material spreds ut i atmosfären och färdades med vinden ända till Grekland och Lappland.

Den största oron i Zaporizjzja är att elförsörjningen slås ut och reaktorhärden inte kan kylas. I teorin kunde det utlösa ett förlopp som påminner om det vi såg i Fukushima – en allvarlig regional olycka som kan påverka livsmedelsproduktionen. Därtill lagras plutonium och anrikat uran vid kraftverket, material som kan användas till kärnvapen eller så kallade smutsiga bomber om det faller i fel händer.

En strålningskontaminering i kärnkraftverkets närhet skulle bidra till att ytterligare svärta ner den ryska nationsbilden, som Kreml visserligen redan har spolat ner i en blodblandad latrin. Den föga trovärdige Putin har lovat att låta oberoende inspektörer kontrollera anläggningen i början av september, efter påtryckningar från det internationella atomenergiorganet IAEA . Risken är stor för ännu en rökridå, en teaterpjäs regisserad av ett Kreml som agerar utan all heder.

Den luttrade kan konstatera att det snart vore sensationellt om vi lyckas identifiera några krigsbrott som ryssarna inte redan har begått. Eller uppgivet citera Morrisseys text i låten Ask av The Smiths: ”Because if it's not love; Then it's the bomb, the bomb, the bomb; The bomb, the bomb, the bomb, the bomb; That will bring us together”.