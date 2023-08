Marthaförbundet tipsar: Fermentera höstens skörd och njut av närproducerade grödor året runt

Sett ur ett hälsoperspektiv är fermentering den bästa konserveringsmetod du kan tänka dig eftersom alla näringsämnen i grönsakerna bevaras under processen. Det bildas även mjölksyrebakterier som kan inverka positivt på din tarmflora. Att syra grönsaker är dessutom en spännande konserveringsmetod där samma recept kan ge olika smaker.

Fermentera det som är i säsong

De flesta grödor fermenteras med fördel så nära skörden som möjligt, men rotfrukter, kål, lök och vitlök kan fermenteras året runt. Fermentera gärna rabarber, vårlök eller rädisa under våren, eller varför inte prova på att fermentera vilda växter. På hösten fermenteras höstens skörd, såsom bönor, zucchini, blomkål, kålrabbi, körsbärstomat, paprika, chili och fänkål.

Bra att känna till innan du sätter igång

Grönsaker brukar antingen fermenteras i bitar eller genom att riva grönsakerna, såsom surkålen görs. Då grönsaker rivs tillsätts salt och blandningen knådas tills de rivna grönsakerna släpper vätska. Fermenteras grönsaker i bitar, såsom i recepten nedan så tillsätts en saltlag över bitarna.

Salt behövs för att säkerställa att mjölksyrebakterierna har förtur, de klarar av en svag salthalt, medan ett flertal andra bakterier inte gör det. Till fermentering används glasburkar med patentlock eftersom de släpper ut koldioxiden som bildas då fermenteringen kommer igång. När du syrar grönsaker är det viktigt att se till att alla ingredienser hålls under vätskenivå, annars kan det börja mögla. Därför placeras en tyngd, en fryspåse som fylls med vatten, ovanpå det som fermenteras för att hålla det under vätskenivån. Det är viktigt att koldioxiden pyser ut och att grönsakerna inte kommer i kontakt med syre. Öppna inte burken under fermenteringsprocessen, för det ökar risken för kontaminering. Det är också viktigt att använda rena burkar (steriliserade) och rena redskap och att hålla allmänt rent under processen.

Så förbehandlar du:

Ska du syra bitar av eller hela grönsaker bör du förbehandla dem för att fermenteringen ska starta upp.

Så gör du:

• Körsbärstomater: Gör hål i tomaten med till exempel en liten kökskniv

• Chili: Skär av bägge ändarna eller halvera

• Paprika: skär i bitar

• Lök: skär i klyftor eller ringar

• Blomkål: fördela i buketter

• Fänkål: strimla

Så räknar du ut mängden salt som behövs

1. Ställ burken du tänker syra i på vågen, nolla, lägg i grönsakerna och häll över vatten så att det täcker grönsakerna. Det ska vara minst 5 centimeter till kanten.

2. Räkna ut hur mycket salt som behövs genom att ta vikten i kilogram multiplicerat med 0,015. Det är alltså 15 gram salt som tillsätts per kilogram. Är vikten till exempel 1,5 kg (1,5 x 0,015 = 0,0225), då tillsätts 22,5 gram salt.

Starta upp syrningsprocessen

1. Lägg grönsakerna i burkar och varva med kryddor. Häll på vatten och lämna ca 5 cm till burkens kant. Väg grönsaker och vatten (kom ihåg att ta bort burkens vikt).

2. Ta bort ca 2 dl vatten och tillsätt rätt mängd salt, värm upp tills saltet löser sig och låt svalna helt. Häll ner saltlaken i burken.

3. Placera en fryspåse på ytan och fyll den med vatten upp till burkens kant. Pressa ut luft ur påsen och knyt en knut högt uppe på påsen. Stäng locket och se till att påsen inte sticker ut mellan lock och burk.

4. Förslut och låt stå i rumstemperatur i 2 veckor.

5. Låt eftermogna i kylskåp minst 2 veckor innan den öppnas. Förvara i kylskåp. En öppnad burk håller sig cirka tre månader i kylskåp, därför ska du anpassa storleken på burken till din konsumtion.

OBS! Fermenteringsprocessens längd varierar beroende på vilken råvara som används.

Mjölksyrade bönor

Ingredienser:

Tvättade och steriliserade glasburkar med patentlock och gummiring

brytbönor

Lök

Vatten

Fint havssalt

Så gör du:

1. Tvätta och sterilisera glasburkarna. Sterilisera i ugn i 125 grader i 20 minuter. Gummiringarna kokas i 10 minuter. Håll en god hygien genom hela processen.

2. Tvätta och ansa bönorna. Skala och finhacka löken.

3. Ställ glasburken på vågen och nolla vågen. Placera löken på bottnen av burken och lägg bönorna tätt packade ovanpå löken. Häll på vatten så att det täcker bönorna men lämna ca 5 cm till burkens kant.

4. Räkna ut saltmängden som behövs genom att räkna vikten på grönsaker och vatten i kg multiplicerat med 0,015. Ta bort ca 2 dl vatten och värm upp tillsammans med saltmängden, låt svalna helt och häll sedan tillbaka i burken.

5. Placera en fryspåse på ytan och fyll den med vatten upp till burkens kant. Pressa ut luft ur påsen och knyt en knut högt uppe på påsen. Stäng locket och se till att påsen inte sticker ut mellan lock och burk.

6. Förslut och låt stå i rumstemperatur i 2 veckor.

7. Låt eftermogna i kylskåp minst 2 veckor innan den öppnas. Förvara i kylskåp.