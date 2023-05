Erdogan: Turkiska underrättelsetjänsten har dödat IS-ledare

– Den misstänkte ledaren för IS, med kodnamnet Abu al-Hussein al-Qurashi, oskadliggjordes i en operation som utfördes av MIT i Syrien under gårdagen, säger Erdogan i turkisk tv sent på söndagen.

Uppgiften har inte bekräftats av andra oberoende källor.

Abu al-Hussein al-Qurashi utsågs till ny ledare i november efter att hans företrädare på posten, Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi, dödats.

IS ursprunglige ledare och grundare Abu Bakr al-Baghdadi dödades av amerikanska styrkor hösten 2019.

Uppgifter om de namngivna ledarna inom terrornätverket är svåra att verifiera, och informationen är stundtals vilseledande eller direkt felaktig.

IS är i dag en skärva av det "kalifat" som 2014 utropades över delar av Syrien och Irak. Organisationen är dock fortfarande kapabel att genomföra dödliga angrepp.