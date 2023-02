Hjälp framme i Syrien – men lagren nästan tomma

– Vi har nått människorna där, men vi behöver fylla på våra lager, säger Corinne Fleischer, WFP-chef för Mellanöstern, Nordafrika och Östeuropa, till reportrar enligt tidningen The Guardian.

På fredagen anlände 14 lastbilar med humanitärt bistånd – bland annat tält, filtar och värmeelement – till norra Syrien via Turkiet, enligt FN:s migrationsorgan IOM. Men det är inte nog, framhåller hjälporganisationer.

Nu vädjar WFP om att fler gränsövergångar mot Turkiet måste öppnas för att mer nödhjälp ska kunna nå de drabbade.

I januari lyckades FN:s säkerhetsråd se till att resolutionen som tillåter att humanitär hjälp förs in i Syrien via Turkiet förlängdes. Den syriska regimen vill att nödhjälpen ska gå via Damaskus – något som de västländer som infört sanktioner mot diktatorn Bashar al-Assads regim är starkt kritiska till.

På fredagen uppger dock en turkisk tjänsteman att diskussioner kring att återöppna en gränsövergång till syriskt regeringskontrollerat område. Det skulle innebära att nödhjälp för första gången på ett årtionde kan skickas direkt till områden under al-Assads styre.

Turkiet överväger även att öppna ännu en gränsövergång till den regionen Idlib som kontrolleras av den syriska oppositionen, hävdar tjänstemannen.

Bashar al-Assad besökte på fredagen Aleppo i norra Syrien. Det är första gången presidenten offentligt visar sig i de drabbade områdena.