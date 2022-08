Statsministerns nya kläder

Under de senaste åren har jag följt vår statsminister Sanna Marins stil. Från den tidiga intervjun i Vogue som släpptes i april 2020 där hon lyfte fram finska klädmärken till kavajbilden i Trendi i oktober samma år då Sanna Marin poserade iklädd kavaj utan något under. Händelsen utlöste ett ramaskri, men motreaktionerna lät inte vänta på sig. Snart svämmade Instagram över av kvinnor klädda i kavaj med ingenting under och hashtaggen var självklart #imwithsanna.

Vår statsminister döljer varken sin ålder eller sitt utseende. Det är befriande och gör henne inte mindre kompetent. Allteftersom Marin blir varmare i kläderna (!) som statsminister blir också hennes stil både djärvare och enklare. Den svarta polon, eller powerpolon som den kallas i modekretsar, är ett av hennes signum, det lössläppta håret ett annat. Grejen med håret är att det hänger fritt men aldrig okontrollerat.

I många år har jag lyssnat på Stil i P1 som sänds i Sveriges Radio. Finland har nog aldrig nämnts. Men efter statsbesöket till Sverige i april hände något. Sanna Marin visade sig klädd i en svart MC-jacka och plötsligt visste alla svenskar vem som är Finlands statsminister. Det tog inte länge innan ett helt program i Stil ägnades åt den svarta läderjackan.

Samtidigt som Sanna Marin effektivt dammar av socialdemokraternas image sätter hon Finland på kartan. Kontrasten till hennes föregångare Antti Rinne är inte bara stor, den är milsvid. Marin klär sig inte i rött för att bekänna partipolitisk färg, hon klär sig i svart för att det är snyggt.

Sedan är ju Sanna Marin proffs på sociala medier. Och hon förstår att kläder är språk. Medier går inte att styra, men det egna flödet på Instagram manövrerar Marin med säker hand. Det är hon själv (och hennes stab) som väljer hur bilden av henne ser ut. Därför är det så intressant att hålla koll på vad hon väljer att visa. Innan vår statsminister tog semester dök hon upp på Ruisrock iklädd den omtalade läderjackan, denna gång i kombination med avklippta jeansshorts och coola boots. Den svartvita bilden som spreds via Instagram var ingalunda ett spontant snapshot, utan ett verk av kändisfotografen Janita Autio.

Jag har ägnat en del av sommaren åt att leta efter finländska politiker med stilkänsla. Finlands politiska historia är en stilmässig öken. Trodde jag. Tills en vän visade mig en bild på president Kekkonen från 1975. Där poserar han klädd i fiskeutstyrsel. Det kunde lika gärna vara en samtida hipster från Berghäll. Den kviltade täckjackan har samma fräcka framtoning som Marins MC-jacka. Han håller händerna i fickorna på de gröna vadarbyxorna och det hänger en kniv i bältet. Kekkonen ser ut att vara på väg på rockfestival, bortsett från grodbyxorna då. Bilden är förresten tagen hos den anrika fotostudion Kuvasiskot, den tidens kändisfotografer.

Men åter till Sanna Marin. Håller klädkoderna inom politiken på att förändras? Eller är Marin ett undantag?

Den åländska textilkonstnären Barbro Eriksson hjälper mig att nå ett svar. Enligt Eriksson är kläder alltid ett statement. Att inte följa trender är också en trend. Sanna Marin är inte trendig, hon har stil. När jag frågar Barbro Eriksson vad stil är svarar hon så här: Stil är när du oberoende av trender klär dig i färger, snitt och material du tycker om. Det handlar mycket om att gå efter känsla. Det Sanna Marin signalerar med sin MC-jacka är kraft och just känsla. Men det viktigaste är att läderjackan klär henne. Det syns att hon är bekväm i den.

Och där har vi svaret. Vi kommer knappast att få se någon stor förändring när det gäller politikernas kläder. Stil är något som man inte kan köpa. Man kan förstås få hjälp av en stylist, men då är det inte säkert att kläderna börjar tala. Som när Sanna Marin gick i prideparaden i Helsingfors klädd i en färgstark grekisk klänning. Det var inte bara modevärlden som jublade, det gjorde även folket. I bästa fall kan stil göra en oförglömlig.

Sanna Tahvanainen är författare