Krönika: En seger kan betyda så mycket

Rubrikerna, negativa sådana, har duggat tätt kring United också i sommar. Urusel stämning i omklädningsrummet, myterande stjärnspelare med en viss Cristiano Ronaldo i spetsen, dåliga resultat och ett nästan lika dåligt spel.

Erik Ten Hag gjorde succé i Ajax under flera års tid. I Ajax styrs verksamheten via ett DNA-tänk som genomsyrar allt och alla hela vägen från knatteleden till representationslaget. I United har det, efter att den store Sir Alex Ferguson slutade, i många år varit djungelns och egoismens lag som gällt. Alla för mig-tänket har styrt och facit är genomuselt under de senaste nio åren då man betänker hur mycket pengar klubben lagt på spelare och på att klubben hör till de största i världen.

Den mesta delen av allt ovett har slängts på omåttlig impopulära familjen Glazer som är majoritetsägare i klubben. Amerikanerna är affärsmän där ekonomin kommer etta, tvåa och trea. Sportsliga framgångar är en trevlig bonus men inget måste.

Glazerfamiljen har regerat i klubben i snart 20 år och protestandan mot jänkarna har funnits där hela tiden. Inför klassikern hemma mot Liverpool på måndag kväll gick tusentals och åter tusentals United-fans i ett protesttåg mot Old Trafford. Enligt vissa uppgifter har amerikanerna nu för första gången öppnat för att göra sig av med åtminstone en del av sina aktier i klubben.

United har ändå, också under Glazereran och efter Ferguson, bränt fantasilopp på nya spelare också under senare år. Men missarna är dyra och många. Paul Pogba var en gigantisk flopp, Harry Maguire, på bänken mot Liverpool, är på väg mot samma öde, Angel Di Maria fann sig aldrig tillrätta och Romelu Lukaku var inte heller den frälsare klubben hoppades på. Sagan kring Cristiano Ronaldo är en bok för sig. Den trilskande, extremt självmedvetne och fortfarande oerhört effektive portugisen vill bort och om han bara hittar en ny klubb lär inte Ten Hag sätta sig på tvären. I holländarens papper är ett fungerande kollektiv A, O och Ö och i den ekvationen finns inte plats för några fripassagerare.

Det bästa sättet att vända på en negativ trend är att börja vinna matcher. Det gjorde United mot Liverpool även om det krävde några riktiga fantomräddningar av David de Gea mellan stolparna.

CR7 fick fem minuter mot Liverpool då Ten Hag inledde med Marcus Rashford som gjorde sin bästa match på över ett år. Ytterligare en stark indikation på att Ronaldos andra sejour i United är på väg mot ändstationen.

Viktigast för allt för Unitedsupportrarna var ändå att favoritlaget för första gången under Ten Hag såg ut som ett lag där alla ville offra sig för varandra. Talang och kvalitet finns så det räcker och blir över. Om inställningen också i framtiden håller samma klass väntar betydligt ljusare tider för Manchester United som dessutom gjorde klart med Casemiro i helgen.

Ten Hag beskrev den 30-åriga brassen som lämnar Real Madrid som cementen mellan stenarna. Casemiro är känd för göra alla spelare runt sig bättre. Också det talar för en bättre framtid för United.

Liverpool då? Laget dras visserligen med en del skadeproblem men det räcker inte riktigt som bortförklaring till den sömniga inledningen i Premier League. Kvaliteten inom laget är ändå hisnande att grundtipset som Liverpool som serietvåa får står kvar.

För övrigt en fantastisk intressant inledning på ligan med Arsenal i topp med Leeds på tredje plats och Brighton som femma. Chelsea, Manchester United, Liverpool, Leicester och West Ham alla på den nedre halvan av tabellen.