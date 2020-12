490 nya fall av covid-19 – över hälften i Helsingforsregionen

Under det senaste dygnet har 142 nya fall av covid-19 rapporterats i Helsingfors.

490 nya fall av coronaviruset har bekräftats under det senaste dygnet, meddelar Institutet för hälsa och välfärd på onsdagen. I går rapporterades 361 nya fall.

Av de nya fallen finns 142 i Helsingfors. I Helsingforsregionen, det vill säga Helsingfors, Esbo (+59) och Vanda (+50), rapporteras sammanlagt 251 nya fall av smitta.

I går tisdag meddelade Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt att distriktet nått fasen för allmän smittspridning. 55 nya fall har rapporterats i Åbo under det senaste dygnet.

Nya fall av covid-19 rapporteras också bland annat i Uleåborg (+18), Nykarleby (+11), Tammerfors (+6), Vasa (+3), Pargas, Sibbo, Lovisa, Raseborg, Kyrkslätt och Borgå (+1).

I Finland har sammanlagt 28 732 fall av covid-19 konstaterats sedan epidemins början.

Enligt måndagens uppgifter får 129 personer sjukhusvård med anledning av covid-19. 28 av dessa får intensivvård. 425 personer har avlidit till följd av coronaviruset i Finland.

Under de senaste 14 dagarna har Finland haft 104,6 nya fall av covid-19 per 100 000 invånare. Det är högre än under den senaste uppföljningsperioden då incidensen låg på 76,6.