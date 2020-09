Ökningen av antalet coronafall oroväckande enligt ministeriet – 49 nya fall har bekräftats

Antalet bekräftade nya fall av coronaviruset har ökat de senaste veckorna, och incidensen är nu över tio per 100 000 invånare.

Antalet coronavirusfall har ökat oroväckande mycket under de senaste veckorna, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet. Flera inhemska smittokluster har konstaterats på olika håll i landet, och i de flesta fallen är smittan inhemsk. I sju procent av fallen vet man att smittan kommer från utlandet, i 47 procent från hemlandet.

Största delen av de nya smittfallen har konstaterats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, men smittkedjor finns också i flera andra sjukvårdsdistrikt. Smittan har i de kända smittkedjorna spridits framför allt på fritiden, i sociala kontakter i samband med hobbyer och studier.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar under torsdagen om 49 nya fall av covid-19. Incidensen under de senaste 14 dagarna har stigit till 10,2 fall per 100 000 invånare. Därmed klarar Finland inte längre själv av den tidigare inresebegränsningen på högst 8 fall per 100 000 invånare, som varit i kraft under sommaren och hävs nu på lördag. Under den föregående 14-dagars-perioden var incidensen i Finland 6 fall per 100 000 invånare.

Reproduktionstalet som beskriver hur många personer en smittad beräknas föra smittan vidare till ligger för tillfället på 1,20–1,25. Då siffran är över ett ökar smittspridningen. Andelen positiva fall av de testade har stigit till 0,5 procent.

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Finland är nu sammanlagt 8 799. Antalet personer som hittills avlidit till följd av coronaviruset är 339. Två dödsfall rapporterades i måndags. Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om eventuella dödsfall, antalet personer som vårdas på sjukhus och hur många som får intensivvård på måndagar, onsdagar och fredagar.