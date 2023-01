En rocklegendars halsbrytande memoarer

I april 1980 briserade nyheten att Brian Johnson skulle ersätta den avlidne Bon Scott som solist för AC/DC. Då riktades hårdrocksvärldens hökblickar mot den kortväxta och hesa sångaren från nordöstra England. Hur Johnson klarade av att kliva in i Bon Scotts stövlar vet vi alla, men som det heter: repetition är all kunskaps moder. Johnson rekryterades direkt för att spela in albumet Back in black som är ett av hårdrockens absoluta mästerverk och resten är historia. AC/DC:s omåttliga popularitet blev knappast mindre i och med Johnson. Tvärtom. Johnson cementerade AC/DC som ett storband och det är bara att gratulera och buga djupt inför det amerikanska fan från Cleveland som föreslog honom som ny sångare för AC/DC.

