Insändare: Regeringsprogrammet kan leda till stora utmaningar för idrottsförbund

Det är för första gången inskrivet i regeringsprogrammet att motion och rörelse skall stödjas genom samarbete mellan flera ministerier och enastående är att en ministerportfölj enbart tillägnas idrotten med ungdomsarbete som synenergifunktion. Det är glädjande att man på högsta beslutfattande nivå insett att arbetet mot landets fysiska passivitet verkligen måste ledas och med en tydlig ansvarsfördelning.

Men trots dessa skrivningar, är vi som arbetar inom idrottssektorn oroliga.

Vi är främst rädda över hur de utlovade nedskärningarna i statsbidrag för idrottsorganisationer kommer att drabba de för tillfället mycket ekonomiskt pressade idrotts- och grenförbunden.

De flesta idrottsorganisationer lider ännu av de ekonomiska följder som coronapandemin orsakade med uteblivna intäkter från matcher, evenemang och licensförsäljning. Med en rådande hög inflation, som gör att verksamheten är dyrare än någonsin att upprätthålla, är det nära att idrottsförbund går under.

Alla finländare behöver rörelse för att må bra och för att bidra till en produktiv och välmående nationalekonomi, har det aktiva livet en betydande roll.

Vi är nöjda över att man kommit till denna insikt och skrivit in åtgärder för att öka motionen och rörelsen bland alla åldrar med konkreta åtgärder, såsom bättre förutsättningar för vardagsmotion, daghemsgårdar som lockar till rörelse och motionshandledning inom hälsovårdssektorn. All uppmuntran till fysisk aktivitet under vardagen är nödvändig och högst välkommen. En stor producent av motionstjänster är den privata sektorn och en populär träningsform bland finländare är konditionssals- eller gruppträning.

Enligt statistikcentralens utredning om finländares fritidssysselsättning från år 2019 uppger var fjärde vuxen att den tränar på en konditionssal. Att nu höja på skattesatsen för dessa privata idrottsaktörer, enligt regeringsprogrammet, känns mycket motsägelsefullt med tanke på det grundläggande målet att alla finländare rör på sig mera.

För att idrottsorganisationer skall kunna anpassa sig till kommande fyra års regeringsprogram med utlovade nedskärningar vore det bra med framhållning och möjlighet till planering av verksamheten utgående från vad som väntar.

Vi önskar en klar styrning av medlena riktade till idrottssektorn, liksom en klar ledning av nedskärningarna där det framkommer vilka som är tyngdpunktsområdena i kommande fyra års finansiering och vilka områden som nedbantas.

Genom att dra en osthyvel över de statliga bidragen till idrottsfältet finns det en stor risk för att mindre grenförbund går under och att möjligheten till mångsidigt tävlingsidrottande i Finland krymper. Vi vill inte att regeringsprogrammet leder till den slutliga undergången för nationella idrotts- och grenförbund, då den ursprungliga tanken varit att stärka idrottsfältet i landet.

Tobias Karlsson, verksamhetsledare för Finlands Bandyförbund

Henrika Backlund, generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott