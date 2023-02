Här är riksdagsvalets kändisar — och en del svensktalande profiler

Sjukvårdsdirektören Maaret Castrén, flitigt anlitad av medierna när belastningen från pandemin sammanföll med omorganiseringen av vården, ställer upp för Samlingspartiet i Helsingfors i riksdagsvalet i april.

Hennes kollega, diagnostikdirektören Lasse Lehtonen, kandiderar för Samlingspartiet i Nyland. Professorn Mika Rämet, som under pandemins intensiva skede gav expertkommentarer om vaccin och virusvarianter, ställer upp för De Gröna i Uleåborgs valkrets.

Där pandemin präglade början på valperioden har Rysslands anfallskrig och den förändrade säkerhetssituationen stått i fokus mot slutet. Också det har fört in nya namn i valrörelsen. Partierna ska lämna in sina kandidatlistor under tisdagen.

General Jarmo Lindberg ställer upp för Samlingspartiet i Helsingfors. Jarno Limnell, expert på cybersäkerhet, och generalmajoren Pekka Toveri, sakkunnig i bland annat Natofrågor, kandiderar för samma parti i Nyland. Krigets medieprofil nummer ett Mika Aaltola vid Utrikespolitiska institutet ställer inte upp, men det gör däremot hans syster Elisa Aaltola (Gröna, Egentliga Finland).

Tro det eller inte, men bland tidigare politikerprofiler som gör ett nytt försök återfinns även denna gång Paavo Väyrynen, 76, nu på Centerns lista och i Lapplands valkrets. Av Centerns 13 övriga kandidater i Lappland var 11 inte ens födda när Väyrynen debuterade i riksdagsvalet 1970.

Kanslipersonalen kandiderar

Ingen ska jämföras med Väyrynen, men i kategorin ex-riksdagsledamöter som vill göra comeback återfinns åtminstone Ilkka Kantola och biträdande borgmästaren Nasima Razmyar (båda SDP, Helsingfors) samt Aila Paloniemi (C, Mellersta Finland), Oras Tynkkynen (Gröna, Birkaland) och EU-parlamentarikern Laura Huhtasaari (Sannf, Satakunta).

Timo Laaninen har aldrig varit riksdagsledamot men är känd som långvarig partisekreterare och ställer nu upp för Centern i Nyland. Även Centerns nuvarande partisekreterare Riikka Pirkkalainen ställer upp (Savolax-Karelen).

I lite samma kategori, fast med en annan profil, har vi Matti Putkonen som länge jobbat på Sannfinländarnas partikansli och som nu kandiderar i Nyland.

Kända samhällsprofiler som försöker platsa i riksdagen är till exempel före detta Akavaordföranden Sture Fjäder (Saml, Nyland), tidigare FFC-bossen och ex-borgmästaren Lauri Lyly (SDP, Birkaland), professorn emeritus i rättshistoria Jukka Kekkonen (SDP, Helsingfors), Alexanderinstitutets långvarige chef Markku Kivinen (VF, Helsingfors) och ex-diplomaten Alpo Rusi (Rörelse Nu, Nyland).

Idrott och kultur

Historiskt för årets riksdagsval är att SFP för första gången har kandidater i alla valkretsar.

I Helsingfors valkrets finns utöver SFP:s lista en hel del svenska eller obehindrat svensktalande namn, åtminstone Nina Suomalainen (Saml), Dimitri Qvintus (SDP), Bicca Olin, Amanda Pasanen och Kasper Strömman (Gröna), Mia Haglund (VF), Wille Rydman, Marika Sorja och Nina Strandén (Sannf) samt Lärkangymnasisten Matilda Mickwitz (FKP) — utöver Veronika Honkasalo (VF) och ministrarna Maria Ohisalo och Pekka Haavisto (Gröna).

I Nylands valkrets finns likaså flera svenska eller tvåspråkiga kandidater att välja mellan utanför SFP-listan: Martin Paasi och Henrik Vuornos (Saml), Anette Karlsson, Johan Kvarnström och Linda Westerlund (SDP) samt hela fyra VF-kandidater, men inte en enda från De Gröna.

Som vanligt återfinns ett antal profiler från idrottsvärlden bland kandidaterna. Hit hör exempelvis fotbollstränaren Juha Malinen (Saml, Norra Österbotten) och baskettränaren Henrik Dettmann (SFP, Nyland).

I kategorin ex-idrottare med internationella meriter hittar vi fotbollsspelaren Timo Furuholm (VF, Egentliga Finland), skridskoåkaren Mika Poutala (KD, Nyland), längdhopparen Tommi Evilä (Saml, Birkaland), basketspelaren Shawn Huff (Gröna, Helsingfors) och ishockeyspelaren Jere Karalahti (Rörelse Nu, Helsingfors).

På motsvarande sätt är ett antal profiler från kulturfältet uppställda i valet, bland dem regissören och författaren Juha Hurme (SFP, Helsingfors), skådespelaren Riku Nieminen (VF, Helsingfors), musikern och författaren Kikka Laitinen (Gröna, Tavastland) sam tv-kändisarna Amanda Harkimo och Kristian Meurman (Rörelse Nu, Helsingfors).