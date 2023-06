Insändare: Nya nordiska kostråd negligerar skräpmatens betydelse

Skräpmat eller ”junk food” på engelska är enligt definitionen mat som har ett högt energiinnehåll av socker eller fett och möjligen högt saltinnehåll, och innehåller minimala mängder av dietfiber, protein, vitaminer och mineraler. Skräpmat är i allmänhet högt processad och gjord av enkla billiga råvaror och smakligt väl anpassade.

I artikeln i HBL (21.6) rörande ”Nya nordiska kostråd”, negligeras skräpmatens betydelse för folkhälsan. Istället, i den klimatpolitiska korrekthetens namn, lyfter professorn och redaktören igen upp det röda köttet som en allvarlig klimat- och dietrisk.

Olika former av socker uppfyller väl definitionen på skräpmat. Finländaren konsumerar cirka 100 gram per dag eller 700 gram per vecka. Energiinnehållet per vecka blir då ca 2700 kcal eller en tungt arbetande mans dagsbehov. Enligt professorn äter många finländare 500 gram eller mera rött kött per vecka. Energiinnehållet blir då cirka 760 kcal per vecka, eller nästan tre gånger mindre än för sockerintaget. Köttet har i motsats till sockret högt innehåll av livsviktiga proteiner, vitaminer och mineraler. Och på vilket sätt är det finska köttet mindre ekologiskt än till exempel palmolja?

Av någon orsak nedprioriterar myndigheterna och kostrekommendationerna skräpmatens betydelse, i synnerhet sockrets. Är detta som professorn säger, ”förankrat i vetenskaplig evidens”? Tro den som vill.

Slutligen hoppas jag att alla tar sig en funderare över hur det gått för det finska folket de senaste tvåhundra åren utan kött, mjölk, potatis och rågbröd. Samt öl och brännvin, naturligtvis.

Hans Berglund, Sjundeå