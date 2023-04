Kunderna har aldrig haft så många elavtal att välja mellan

Den som står inför att byta elavtal under våren har fler avtalstyper att välja mellan än någonsin tidigare. Många elbolag ger nu sina kunder möjligheten att kombinera en grundavgift med en avgift som varierar beroende på konsumtion och börspris.

– Det gäller för kunderna att bekanta sig noga med avtalsvillkoren. Den som väljer ett tidsbundet avtal måste till exempel vara på det klara med hur bindande det är, säger Pekka Salomaa, direktör med ansvar för energimarknaden på Energiindustrin.

Under vintern har diskussionen om tidsbundna avtal varit livlig. Hushåll som under hösten slöt tvååriga avtal, med ett betydligt högre pris än de avtal som erbjuds just nu, har sökt efter möjligheter att komma ur dem. Energibolagen har konstaterat att avtalen är bindande och varnat kunderna för att försöka slingra sig ur dem på olaglig väg.

När man sluter ett avtal är det viktigt att vara på det klara med villkoren, understryker Salomaa.

I fjol höstas var börspriset på el stundvis uppe i över 55 cent per kilowattimme, men redan vid jultiden vände priset nedåt. Just nu visar stamnätbolaget Fingrids app ett medelpris för de senaste sju dagar på 7 cent per kilowattimme.

Den tredje reaktorn i Olkiluoto producerar nu sedan snart en vecka el med full kapacitet och den kommersiella produktionen börjar den första maj. Marknaden har räknat med Olkiluoto, så någon större inverkan på elpriset har den färdigställda reaktorn inte längre, tror Salomaa.

– Provdriften vid Olkiluoto ingav marknaden tro på att produktionen kommer i gång, säger han.

Det vintern lärt många konsumenter, speciellt konsumenter med stor elförbrukning, är att se över när det är förmånligast att till exempel ladda sin elbil, att sätta på elbastun eller att tvätta i tvättmaskin. Aktiva konsumenter följer med priset på olika appar eller använder en app för att optimera förbrukningen under billiga timmar.

Korta tidsbundna avtal

Många av de elavtal som erbjuds just nu innehåller ett grundpris och en priskomponent som varierar med börspriset på el. I en del avtal har kunden också möjlighet att sänka priset genom att sänka sin konsumtion. Det betyder att räkningarna kan variera mycket från månad till månad.

– För den som vill vara säker på hur mycket hushållet kommer att betala för sin el finns fortfarande tidsbundna avtal med fasta priser, säger Salomaa.

Tidigare löpte de tidsbundna avtalen i allmänhet på två år. Nu erbjuder elbolagen avtal på allt från sex månader uppåt. Priserna på de olika avtalstyperna varierar.

Kvar finns också avtal som löper tills vidare och där elbolagen höjer, eller sänker, priset beroende på vad elen de köper in på marknaden kostar.

Under våren har många finländare bytt ut sina fortlöpande avtal till avtal om börsel. Den relativt varma vintern och de väl fyllda gaslagren i Europa har hållit börspriset lågt och gjort börsavtalen förmånliga.

Det är något som vintern 2023–2024 kan komma att ändra på om den blir riktigt kall, påminner Salomaa.

– Ser man över en längre tid borde börselen vara det billigaste alternativet, men blir det en kall period och eventuella andra problem i eltillförseln kan det hända att man till en början får höga räkningar och att det tar ett tag innan börselen visar sig lönsam, säger Salomaa.

Den som väljer börsel måste räkna med att det är en risk och vara beredd att betala räkningen de månader risken förverkligas, betonar han. Den som inte är beredd på överraskningar ska välja en annan avtalstyp.

Inför vintern 2023–2024 ger ändå Olkiluoto 3 och vindkraften som hela tiden byggs ut en viss garanti för ett skäligt elpris.