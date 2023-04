Valborg till trots – ungas drickande har minskat dramatiskt

Så har 16-åringarnas svar förändrats från 1995 till 2019.

Intensiv alkoholkonsumtion, 5 glas eller mer vid ett tillfälle, den senaste månaden.

Finland: 51 till 22 procent.

Sverige: 41 till 20 procent.

Norge: 36 till 16 procent.

Danmark: 61 till 59 procent*

*Danmark har en åldersgräns på 16 år för köp av öl och vin i butik.

Källa: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 2019.