Alexandersteatern lockar ovanlig publik med musikalversionen av Vänner

Många förknippar musikaler med titlar som Sound of music, Les misérables och Fantomen på operan. Men alla musikaler är inte gamla klassiker, nya musikteaterföreställningar skapas hela tiden.

Under hösten kommer publiken på Alexandersteatern i Helsingfors att få ta del av den finska versioner av musikalnummer som We were on a break, (He's her) Lobster och How you doin'?. Trogna följare av den legendariska sitcomserien Vänner känner igen referenserna när musikalen Friends! Musikaaliparodia har premiär fredagen den 15 september.

– När jag första gången hörde om konceptet tyckte jag det lät helt galet, och tänkte att det inte kan bli bra, säger teaterregissören Olka Horila, konstnärlig ledare vid Riihimäen teatteri.