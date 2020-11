469 nya fall av coronaviruset i Finland

Över 3 400 nya coronafall har uppdagats de senaste två veckorna.

Institutet för hälsa och välfärd har registrerat 469 nya fall av coronaviruset på lördagen. Det här innebär att sammanlagt 21 216 finländare nu har smittats av coronaviruset sedan i våras.

Den nationella incidensen fortsätter att stiga och är nu 61,6 coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna. Det här innebär att sjukvårdsdistrikten har registrerat 3 415 nya coronafall under samma tidsperiod, uppger institutet i sin statistiska översikt.

Sammanlagt 1 791 727 finländare har hittills testats för coronaviruset. Enligt fredagens siffror är det tills vidare 375 finländare som har dött av covid-19. Totalt 104 coronasmittade patienter vårdas för närvarande på sjukhus och 10 av dem har lagts in på intensiven.