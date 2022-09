Truss tar över utan att överge Johnson

Storbritannien är ett land med närmare 70 miljoner invånare, men det var bara några promille av dem som fick vara med och välja ny premiärminister. Endast de som i somras var registrerade som medlemmar i Konservativa partiet röstade om partiets ordförande och därmed även följande premiärminister.

De båda posterna blev lediga då Boris Johnson slutligen insåg att han måste avgå då allt fler partikamrater i början av juli tappade förtroendet för honom. Det skedde efter att nya lögner hade kommit i dagen.

Elva kandidater anmälde sitt intresse och efter ett antal utslagningsval inom partiets parlamentarikergrupp utkristalliserades två finalister – utrikesminister Liz Truss och tidigare finansminister Rishi Sunak. Han hade ett bredare stöd i den konservativa parlamentarikerförsamlingen, men då gräsrötterna fick säga sitt föll valet på Truss.

Liz Truss tar nu över ordförandeskapet i det konservativa partiet i Storbritannien och på tisdag blir hon också landets nya premiärminister. Då hon efterträder den omstridde Boris Johnson får britterna sannolikt en lite mer förutsägbar regeringschef. Där Johnson gjort sig känd som oberäknelig, impulsiv och populistisk är Truss mer ideologiskt lagd.

Däremot är hon i ett längre perspektiv något av en vindflöjel. Som ung var hon liberaldemokrat och ville bland annat avskaffa kungahuset, men med åren har hon blivit alltmer konservativ.

I folkomröstningen om EU-medlemskapet 2016 röstade hon för att britterna skulle stanna i EU, men några år senare anslöt hon sig till brexitsidan och blev en lojal kompanjon till brexitgeneralen Boris Johnson. Det har hon förblivit trots alla överraskningar Johnson bjudit på.

Då hon stödde ett EU-medlemskap motiverade hon det bland annat med att unionen borgar för ett stabilt klimatarbete. Nu är Truss ingen särskilt grön politiker och stöder till exempel tanken på att ge nya licenser för olje- och gasutvinning för att göra landet mer oberoende av energiimport.

Storbritannien har precis som de flesta andra europeiska länder massiva ekonomiska utmaningar just nu. Bank of England har varnat för att landet kan gå in i en recession nästa år, inflationen galopperar och riskerar närma sig 20 procent i vinter och så måste även britterna få en lösning på energikrisen.

Liz Truss läromoder är Margaret Thatcher, premiärminister under 1975–1990 och med smeknamnet järnladyn. Men ekonomiskt ligger hon ännu närmare en samtida statschef – Ronald Reagan.

Hon talar varmt för avregleringar och skattesänkningar. Omfördelningspolitik, vilket hon kallar bidragspolitik, förhåller hon sig däremot svalt till. I stället lovar hon sänkta skatter för såväl företag som inkomsttagare. Det anser hon att sätter hjulen i rullning och ökar den tillväxt som enligt henne är så central.

Det innebär samtidigt att de konservativa med Truss som ledare har en tydlig och lång politisk distans till huvudmotståndarna Labour. Det blir parlamentsval i Storbritannien senast i januari om två år, men eventuellt tidigare. Labour har just nu en klar ledning i opinionsmätningarna och Truss måste lyckas i sin politik för att hennes parti ska vinna valet.

Liz Truss har hela vägen längs Boris Johnsons minst sagt livliga period som premiärminister förhållit sig lojal till honom. Sunak, som vände Johnson ryggen och avgick i protest i somras förlorade kampen mot Truss, vilket kan ses som att Johnson fortfarande har många anhängare. Men partiet är onekligen splittrat.

Truss har också intygat att hon är säker på att Johnson kommer att ha en roll i framtiden och att han kommer att höras på olika sätt, däremot inte som en del av regeringen. Det här är säkert ljuv musik i Johnsons öron för han har nog ingen tanke på att avsluta sitt politiska engagemang. Han ser sig som en missförstådd stor ledare som ännu har mycket att ge. Han drömmer sannolikt om en comeback på högsta nivå och det blir hans mål i framtiden. Den lojalitet Truss har visat honom som premiärminister blir nödvändigtvis inte en modell för Johnson om hon står i vägen för hans dröm om en comeback.

Johnson har splittrat sitt parti och risken är överhängande att han fortsätter med det i sin kamp för egen vinning. Det kan innebära trassel för Truss.