Maria Sundblom Lindberg: Jag söker gläntan där den gemensamma glädjen är viktigare än egen njutning

Precis som du kämpar jag på med att vara liberal och open-minded. Fördomar finns förstås på alla nivåer men jag försöker att inte att hälla Substral i den jorden. Det finns dock en kult som provocerar, en -ism som irriterar och det är individualismen.

I, me and myself-religionen skiljer sig från nästan alla andra andliga rörelser och det känns därför närmast omöjligt att föra ekumeniska samtal med anhängarna. De som är öppet egoistiska, de som är tydliga med att deras enda intresse är maximering av egen vinst, eget välmående och egen framgång kan jag hantera genom att undvika men solokörarna som påstår att vänner är viktiga, men ändå alltid väljer bort dem är svårare. Typerna som alltid prioriterar jobbet, golfrundan eller tennisplanen i stället för att följa med på lägerskolan, bära morsans flyttlådor eller att ta en kompasslös kompis på kaffe, dem har jag så svårt för. Individualisterna kan både vara lågmälda och högljudda, men de räcker aldrig upp handen när läraren frågar efter frivilliga klassföräldrar. Deras arbete är så mycket viktigare än andras, deras hobbyn är heliga. Den enskildes rätt är alltid viktigare än kollektivets bästa.

Individualisterna försöker jag alltså undvika, men den individualistiska kulturen är det svårare att stiga ur. Den finns överallt. I konsten, i skolan, i vården, i idrotten, i politiken, i arbetslivet och i hemmet. I det moderna parförhållandet handlar majoriteten av tjafset om rätten till egen tid, egna pengar och egen karriär. I skolan är fokuset rätt mycket på den enskilda individens kognitiva prestation och på Instagram exploderar självcentreringen. Vem snackar om flockens betydelse? Vem lyfter nödvändigheten av äkta samhörighet för att vara lycklig? Var lär vi oss att det att ge är otroligt mycket större än att ta, att ensam aldrig är stark?