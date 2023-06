Finska turister trötta på Stockholm – vet inte vad de ska göra i stan

Ulla Strandberg promenerar iland från färjan som anlagt vid Olympiaterminalen. Hon har varit i Stockholm hela sju gånger bara i år, men säger att hon börjar bli trött på staden nu.

Bakom henne kommer Marita Misukka och Kaisa Tiainen. De är absolut inte trötta på Stockholm än. Samtidigt åker de inte lika ofta, kanske vart femte år, gissar de.

– Det finns fortfarande mycket att utforska! Synd nog var Kaknästornet stängt, men vi njöt av utsikten från Södermalms klippor, säger Marita Misukka.

Marita Misukka och Kaisa Tiainen åker till Stockholm ungefär en gång på fem år och har absolut inte tröttnat på staden.

Utanför väntar Erja Merivirta med barnen Erika och Elias på vidare transport från terminalen. Senaste gången de var i Stockholm var för ungefär fyra år sedan. Erja Merivirta berättar att det var en resa med barnen i fokus, men att om hon skulle åka med andra vuxna till Stockholm vet hon ärligt inte vad de skulle göra.

– Jag vet att Gamla stan finns och att man kan promenera uppför Drottninggatan och shoppa, men jag vet faktiskt inte vad annars man skulle göra, säger Erja Merivirta.

Barnen är dock utomordentligt nöjda. De har bland annat fått besöka Junibacken och, bäst av allt, de har fått äta massor med godis.

– Det här var den bästa resan, säger Elias. Hans syster Erika tycker att Stockholm var en nätt och fin stad.

Raggar på Tinder

För att vinna tillbaka sina finska grannars hjärtan lanserar Visit Stockholm tillsammans med Stockholms hamnar en kampanj med glimten i ögat. Utöver att leverera 100 röda rosor till systerorganisationen Visit Finland har man publicerat ett kärleksbrev och huvudstaden kan nu även ses på Tinder.

Stockholm raggar på finländarna genom dejtingappen Tinder.

– Vi har köpt en annons på Tinder som ser ut som en profil på dejtingappen, men om man svajpar höger på Stockholm så tas man till vår kampanjhemsida, säger Thomas Falkenstedt, marknadskoordinator för Projekt Finland vid Visit Stockholm.

Kampanjen är planerad att pågå i två år framöver, med det givna målet att ge en nytändning för den livslånga relationen länderna och städerna emellan.

Negativ trend i flera år

Falkenstedt berättar att trenden med minskat resande började synas redan före pandemin. Tittar man på siffror från Statistikcentralen över antalet fritidsresor som gjorts med färjorna, syns en negativ trend sedan 2013 samt ett stort tapp vid pandemiåret 2020.

Fritidsresor till Sverige med färja, övernattning ombord, i antal tusen.

Kastar man ett öga på de totala fritidsresorna från Finland till Sverige ses inte samma negativa trend, utan antalet fritidsresor ligger och pendlar kring 1,6 miljoner per år bortsett från pandemiåren.

Stockholm hoppas alltså charma de finska resenärerna och göra dem mindre kallt inställda till den svenska huvudstaden.

– Vi har gjort undersökningar, både kvalitativa och kvantitativa, som visar att finländarna upplever att de tappat lusten gentemot Stockholm. Man känner att man tappat gnistan, been there, done that, säger Thomas Falkenstedt.

Vad säger du till den som känner så?

– Då säger jag att det har hänt otroligt mycket sedan du var där senast. Vi har nya sevärdheter, hotell, restauranger och butiker för både långa och korta besök.

Som exempel nämner han det nya Avicii-museet och att man i sommar kan åka skidor i Hammarbybacken på gräs. På hemsidan kommer de även att lägga ut nya intressanta restauranger som annars skulle vara svåra att hitta som turist.

– Vi vill försöka locka bort folk från det klassiska att ta båten och sedan gå upp och ned på Drottninggatan och sedan åka hem. Vill visa upp nya sidor av Stockholm.

Om finländarna hittar tillbaka till Stockholm efter denna charm­offensiv återstår att se.