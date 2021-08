451 nya coronafall i Finland

Flest nya smittade finns i Helsingfors, Vanda och Esbo.

Sedan epidemin fick sin början har 117 982 smittfall registrerats i landet.

Totalt 451 nya fall av coronaviruset har konstaterats i Finland under det senaste dygnet, informerar Institutet för hälsa och välfärd på måndagen.

Sedan epidemin fick sin början har 117 982 smittfall registrerats i landet.

För tillfället får 107 personer vård på sjukhus, varav 30 personer får intensivvård. I söndags var antalet som fick vård 88, varav 23 fick intensivvård.

Incidensen är för tillfället 180,8. Incidensen betecknar antalet fall per 100 000 invånare under en period på två veckor. Under perioden innan var incidensen 122,5.

Enligt söndagens siffror har 69 procent av befolkningen fått sin första dos coronavaccin. Nästan 43 procent har dessutom fått den andra dosen.