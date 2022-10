Svenska ståuppkomiker skämtar under svenska veckan

Den österbottniska komikern Alfred Backa är den enda finländaren som greppar tag i micken under ståuppkvällen ”Stand up i Stan” på torsdag kväll den 3 november. Med på gästlistan finns också etablerade namn som Hasse Brontén och Fredrik Andersson, som bägge uppträtt för finlandssvensk publik tidigare.

Thanos Fotas – som gjorde finlandsdebut när han gigade i Ekenäs i somras – skämtar under kvällen. Fotas Aktuellt i våras. Även– som gjorde finlandsdebut när han gigade i Ekenäs i somras – skämtar under kvällen. Fotas skapade rubriker när han uppträdde som en av sina humorkaraktärer i en seriös intervju om stigande matpriser för SVT:si våras.

Hasse Brontén är säkert ett bekant ansikte från humorprogrammet Parlamentet. Den före detta polisen och Säpo-agenten gör också podden Snutsnack där han berättar historier från polisvärlden.

Aldrig varit i Helsingfors

En som däremot gör debut i Finland under kvällen är komikern Agnes Hirdwall. Hon driver humorklubben Fat Cat Comedy i Stockholm, som är nominerad till Årets klubb på Svenska standupgalan den 25 oktober.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig. Kollegor jag känner som har varit i Finland och gigat har sagt att de haft en väldigt mysig och härlig publik, säger Hirdwall.

Agnes Hirdwall gör humordebut i Finland i november. Hon är dotter till skådespelaren Ingvar Hirdwall som spelat många roller i både film och teater. Mest känd är han ändå som grannen med stödkrage i Beckfilmerna.

Hon erkänner att hon aldrig varit i Helsingfors tidigare. En orsak till det är att hon började med ståupp så sent som för tre år sedan. Innan dess jobbade hon bland annat som skådespelare. Hennes standup ska enligt ett pressmeddelande bestå av ”skamlösa betraktelser, obekväma åsikter och allmänt tramseri”.

– Under den senaste tiden har jag pratat en del om män och kvinnor i min standup. Och vilken förståelse män har för vad kvinnor går igenom.

Skämtar om könen

Spaningar om manligt och kvinnligt kan anses ha varit en betydligt populärare humorgenre i början av 2000-talet än sedan 2015 och framåt. Men det finns dom som spekulerat om det kanske är lite inne igen att skämta om hurdana män och kvinnor är.

– Jag har inte hört sådana diskussioner. Det kanske bara är jag som pratar om sånt, säger Hirdwall och skrattar till.

Hon tycker att det fortfarande finns mycket att säga och skämta om ämnet.

– Det finns en del manliga komiker som envisas med att prata om sin ”tråkiga fru”, och det börjar kännas tjatigt. Om man växer upp som man eller kvinna har man olika förutsättningar, beroende på vilka förväntningar samhället har på en.

Thanos Fotas kommer från Stockholmsförorten Botkyrka och har jobbat med humor i över 10 års tid.

”Stand up i Stan” äger rum på On the Rocks i Helsingfors. Det är Eventland och Finlandssvensk Kulturutveckling som arrangerar evenemanget.