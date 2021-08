449 nya coronafall – 94 vårdas på sjukhus

Sammanlagt har 112 656 fall konstaterats i landet sedan epidemin fick sin början.

Totalt 449 nya fall av coronaviruset har rapporterats i Finland, informerar Institutet för hälsa och välfärd på måndagen.

Incidensen i Finland är nu 165. Incidensen betecknar antalet fall per 100 000 personer under en period på två veckor. Under perioden innan var incidensen 87.

Just nu får 94 personer vård på sjukhus, varav 16 får intensivvård.

Sammanlagt 67 procent av landets befolkning har fått sin första dos coronavaccin medan snart 39 procent har fått två doser.