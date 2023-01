Elräkningar på tusentals euro sätter anrik finlandssvensk förening i desperat knipa – ”De här pengarna finns inte”

Elräkningen för december kom som en kalldusch för Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening (HKUF). Föreningen hade räknat med högre elkostnader under vintern. Men vad de inte hade kunnat förutspå var att summan skulle bli mer än fyra gånger så stor på bara tre månader.

– Det är en ödesstund. Frågan är om vi kommer klara det eller gå i konkurs, säger Kristian Pennala, styrelsemedlem i HKUF.

Vi möter delar av styrelsen i föreningshuset Midgård i Vanda. Det är ett rymligt och trivsamt trähus, byggt i ”talkoanda” på 1970-talet efter att det gamla brann ner. Föreningen är 115 år gammal och sysslar med fritidsverksamhet, både motions- och kulturrelaterad.

Coronaåren var svåra för många föreningar som var tvungna att lägga ner det mesta av verksamheten och de tog mycket stryk ekonomiskt. HKUF:s ordförande Tiina Nurmi-Kokko förklarar att föreningens buffertbudget åts upp under restriktionsperioderna.

Det lilla föreningen ännu hade gick sedan åt i december när elräkningen landade på 2 344 euro. I oktober var summan 574 euro. Nu i januari har det stigit ytterligare och föreningen måste betala el för över 2 600 euro.

– Det här är pengar som inte finns. Vi kan inte ta banklån eftersom banker betraktar oss som företag och för att få ta lån måste man göra vinst. Men föreningar gör inte vinst, det är hela idén, säger Lars Selenius.

HKUF är en del av Nylands svenska ungdomsförbund som är en takorganisation för 126 medlemsföreningar i Nyland. Av dessa har närmare 100 verksamhetshus, säger styrelseordförande Börje Henriksson. Problemen HKUF står inför gäller alltså också många andra.

– Runt hälften av husen är byggda någon gång på 1900-talet. De är gamla och även om många har renoverats blir elräkningarna dyra, säger han.

Henriksson fäster uppmärksamheten vid att räkningarna beror på vilka elkontrakt föreningarna har.

Han säger att vissa föreningslokaler i Vanda är helt kalla under vinterhalvåret för att det helt enkelt inte finns pengar att värma dem med.

– All verksamhet stoppas och dessutom far huset illa. De här elpriserna har lämnat oss med byxorna på halvstång.