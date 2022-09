Kommentar: Inga ishockeyframgångar i sikte i Helsingfors – HIFK byggde en medioker grå massa med ligans största spelarbudget

"Alla tiders säsong".

Med de orden har ishockeyligan marknadsfört sig i höst. Och visst finns det belägg för optimismen. I och med KHL:s fall på grund av Rysslands anfallskrig i Ukraina har styrkeförhållandena i klubblagshockeyn i Europa förändrats, hockeykartan delvis ritats om och de finländska ligaklubbarna har värvat namnstarka spelare som tidigare säsonger inte varit möjliga att locka till Finland.

Jori Lehterä, Marko Anttila, Joonas Kemppainen, Niko Ojamäki, Valtteri Kemiläinen, Juuso Hietanen, Jyrki Jokipakka och Sami Niku är spelare som för bara ett år sedan varit omöjliga att locka till ligan.

Nu är de här.

Kärpät har inte mindre än åtta spelare och en tränare som förra säsongen var i KHL. Tappara har ligans största stjärna i Jori Lehterä, ligans på förhand sett bästa målskytt i Niko Ojamäki och ligans potentiellt bästa back i Valtteri Kemiläinen.

De här två lagen ser också ut att vara klart bättre än de övriga. Efter flera oerhört jämna och något ovissa säsonger ser det ut att kunna bli rätt stora nivåskillnader inom ligan. Det är inte bara gapet mellan botten och toppen som ser ut att växa – också skillnaden mellan den absoluta toppen och de följande lagen ser ut att kunna bli större.

Den stora förloraren ser ut att vara HIFK.

IFK har vunnit ett mästerskap under de senaste 24 åren. Sedan det senaste mästerskapet 2011 har lagets medelplacering i ligan varit 5,36. De här resultatet har uppnåtts med att ha bland ligans största spelarbudgeter.

Den här säsongens lag visar precis hur dåligt ett lag kan byggas och hur man får enorma summor att gå åt utan att fylla nyckelpositionerna eller värva storstjärnor.

Enligt uppgifter har IFK, tillammans med Kärpät, ligans största spelarbudget säsongen 2022–23.

Då en ser på IFK:s lagbygge är det inte bara svårt att förstå vart pengarna gått. Det är omöjligt att tro att rödtröjorna haft samma förutsättningar som Kärpät och Tappara.

Efter förra säsongen tappade IFK sina två främsta backar, sin förstamålvakt, sin förstacenter, sin främsta poängplockare och sammanlagt inte mindre än 11 av de 21 spelare som drog på sig IFK-dressen i säsongens sista match.

Inför den här säsongen har Jere Innala, Alexander Broadhurst, Reid Gardiner, Yohann Auvitu, Jordan Schmalz, Sam Jardine, Tobias Winberg, Miro Karjalainen, Rony Ahonen, Teemu Turunen, Petteri Wirtanen, Miikka Salomäki och Michael Garteig ersatts med Eddie Larsson, Ilari Melart, Otso Rantakari och Julius Nättinen.

Med en spelarbudget på tre miljoner euro borde det inte vara möjligt att bygga ett lag där målvaktsposten är ett enormt frågetecken, där man inte ersatt de anfallsstjärnor som lämnat laget och där samtliga profilvärvningar inför säsongen har en skadetyngd säsong bakom sig.

Förra säsongen höll IFK:s målvaktsspel inte måttet. Garteig var darrig hela hösten, spelade upp sig under vintern men missade våren på grund av skada. Niilo Halonen tog över som etta under hösten, insjuknade i covid på vintern men kunde inte bära laget under våren.

En bergsäker förstamålvakt är A och O om ett lag vill nå framgång. Halonen och oprövade Roope Taponen som målvaktsduo är en risktagning som kan kosta laget dyrt.

Auvitu och Schmaltz var lagets främsta backar förra säsongen. Rantakari och Melart ska på pappret kunna ersätta dem. Men då de båda nyförvärven missade betydande delar av förra säsongen på grund av skada väcks en del frågetecken kring defensiven.

Ändå är defensiven det delområde som ser mest stabilt ut i IFK inför säsongen.

I anfallet tappade laget en enorm mängd nyckelspelare. Det enda nyförvärvet är Julius Nättinen som missade nästan halva förra säsongen på grund av skada.

Hur det är tänkt att Nättinen ska ersätta Innala, Broadhurst, Turunen & Co är omöjligt att förstå. I synnerhet som konkurrenterna samtidigt förstärkt sina trupper.

Det är möjligt att IFK:s lagbygge inte är klart och att laget plockar in en ny förstamålvakt, en ny förstacenter, en ny målkung och en ny stjärnback under säsongen. Men att lämna flera av lagets viktigaste byggstenar olagda inför säsongstarten är en gigantisk risktagning.

De bästa spelarna har skrivit kontrakt med klubbar inför säsongstarten. Spelare som är utan kontrakt eller som byter klubb mitt under säsongen gör det av en orsak. Oftast är orsaken att de inte presterat på förväntad nivå.

IFK hade dessutom svårt att hitta en fungerande spelstil under Ville Peltonens ledning förra säsongen och de problemen har fortsatt under försäsongens träningsmatcher. I de fyra sista matcherna inför ligastarten lyckades laget bara med målskyttet i en och sammanlagt blev det bara 16 mål på 10 matcher.

Som det ser ut just nu kommer IFK att få kämpa på allvar för att ens nå en plats bland de sex främsta.

Ligans största spelarbudget ger alltså i IFK:s fall ett mittenlag som är flera klasser sämre än Kärpät och Tappara men som också förlorar mot Ilves och TPS i jämförelse.

Rätt talande är att IFK inför säsongen inte ser ut att ha en enda spelare i laget som är topp-5 på sin position i ligan.