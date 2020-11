423 nya fall av coronaviruset i Finland

Över 60 procent av de nya coronafallen har påträffats i huvudstadsregionen.

Institutet för hälsa och välfärd registrerade 423 nya fall av coronaviruset på söndagen. Smittspridningen slår hårt mot huvudstadsregionen som för närvarande är inne i den så kallade fasen för samhällsspridning.

Över 60 procent av de nya coronafallen har registrerats i huvudstadsregionen under det senaste dygnet. I Helsingfors uppdagades 145 nya fall medan Esbo står för 60 nya fall och Vanda har registrerat 53 coronafall.

En granskning av smittspridningen i övriga stora städer visar att institutet har påträffat 19 nya fall i Tammerfors, 15 i Uleåborg och 8 i Åbo.

Sammanlagt 21 639 finländare har nu smittats av coronaviruset sedan i våras. Den nationella incidensen fortsätter att skjuta i höjden och är nu 66 coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna. Sjukvårdsdistrikten har registrerat 3 658 nya coronafall under samma tidsperiod, uppger institutet i sin statistiska översikt.

Sammanlagt 1 816 737 finländare har hittills testats för coronaviruset. Enligt fredagens siffror är det tills vidare 375 finländare som har dött av covid-19. Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar statistiken om dödsfallen nästa gång på måndag.

Totalt 104 coronasmittade patienter vårdas för närvarande på sjukhus och 10 av dem har lagts in på intensiven.