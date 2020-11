412 nya coronafall under veckoslutet

Hittills har sammanlagt 17 797 personer smittats av coronaviruset.

412 nya fall av coronaviruset har bekräftats under hela veckoslutet, meddelar Institutet för hälsa och välfärd på söndagen. På grund av ett tekniskt problem med registret för smittosamma sjukdomar är både lördagens och söndagens siffror inräknade.

På lördag meddelade Institutet för hälsa och välfärd att uppgifterna från sjukvårdsdistrikten inte kunde uppdateras i registret över smittosamma sjukdomar. Felet är nu utrett.

Sammanlagt har 17 797 fall av covid-19 konstaterats i Finland sedan epidemins början.

Under de senaste 14 dagarna har Finland haft 50,4 nya fall av covid-19 per 100 000 invånare. Det är något högre än under den senaste uppföljningsperioden då incidensen låg på 45,8.

Enligt fredagens siffror får 68 personer sjukhusvård för covid-19. Av dem vårdades 13 på intensivvårdsavdelningar runtom i landet.

362 personer har avlidit till följd av coronaviruset i Finland.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om eventuella dödsfall, antalet personer som vårdas på sjukhus och hur många som får intensivvård på måndagar, onsdagar och fredagar.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar. I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets. Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen. Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.