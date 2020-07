41-åring dog i trafikolycka i Hyvinge

Olyckan skedde där vägen korsar tågbanan mellan Hyvinge och Hangö. Orsaken till olyckan är ännu oklar, meddelar polisen i Östra Nyland.

Omkring klockan 4 på lördagsmorgonen skedde en dödsolycka i Hyvinge. Olyckan inträffade på Nurmijärvivägen på bron över tågbanan mellan Hyvinge och Hangö.

Polisen meddelar att det ännu är oklart varför mannen i personbilen körde in i ett skyddsräcke på vänster sida av vägen då han färdades i riktning mot Hyvinge. Efter att ha krockat in i räcket flög bilen i luften över tågspåret och krockade slutligen in i en vägbank under bron.

Den 41-åriga ortsbon miste livet i olyckan. Han var ensam i bilen och hade enligt polisen inte säkerhetsbältet på sig.

Fallet utreds nu som äventyrande av trafiksäkerheten och dödsorsaksutredning.