Touko Valio Laaksonens (1920–1991), mest känd som Tom of Finland, var kontroversiell under sin levnadstid. Han avbildade, först under namnet Tom, män på ett erotiskt sätt vid en tid när homosexualitet både var olagligt och sågs som en sjukdom.

I dag är det endast fantasin som sätter gränser för vilka typer av produkter som pryds med Tom of Finlands maskulina figurer. Sedan 2014 finns de bland annat på lakan, och redan tidigare hade det finländska postbolaget lanserat sina Tom of Finland-frimärken. De blev en hit världen över. Tom of Finland har i likhet med Moomin Characters blivit ett varumärke.

Att tjäna pengar på ett varumärke kan enligt Nikodemus Solitander, forskare i företagsansvar vid Hanken i Helsingfors, förstås som en form av ”produktifiering” eller ”varufetischering”.