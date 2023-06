HBL tipsar: Nordiska toppband med på årets Kesärauha-festival i Åbo

Den här elektronmusik–duon från Tromsø, Norge, vars bandnamn betyder röksvamp, är ett av festivalens starkaste kort. Bandet består av Torbjørn Brundtland och Svein Berge, som tog 2000-talets elektroniska musikscen med storm. De slog igenom internationellt 2001 med debutalbumet Melody A.M, toppade albumlistorna, sålde platina och vann Norges mest prestigefyllda pris, Spellemanneprisen, för bästa elektroniska album.

Många av oss minns säkert låten What else is there från 2005 som också är deras mest lyssnade på Spotify. Sedan debuten har de hållit en jämn nivå av melodiska beats som lär passa bra en varm och solig sommarkväll.

Käärijä, som dessutom nyligen fick ett Cha cha cha, som tog honom till en andra plats i ESC, så är det inget annat än ordentlig partylåt som kan få ett helt rum att släppa loss. Är man däremot redan trött på den så finns det chans att lära känna en annan sida av Käärijä, som producerat rap–låtar sedan 2016. Årets mest hajpade artist är givetvis vår egen, som dessutom nyligen fick ett helt års hyra betald av hemstaden Vanda. Oavsett vad man tycker om låten, som tog honom till en andra plats i ESC, så är det inget annat än ordentlig partylåt som kan få ett helt rum att släppa loss. Är man däremot redan trött på den så finns det chans att lära känna en annan sida av Käärijä, som producerat rap–låtar sedan 2016.