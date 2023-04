Haavisto: Tio finländare har evakuerats från Sudan

Suomalaisten evakuoinnit Sudanista ovat edenneet hyvin yön aikana. Yhteensä 10 suomalaista on evakuoitu. Heidän joukossaan on lapsia. Muutama apua pyytänyt on vielä Khartumissa, ja heidän poistumisekseen tehdään koko ajan töitä. Tilanne on edelleen vaikea ja vaarallinen.