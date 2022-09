Filmer jag såg på årets Kärlek & Anarki

Aldrig har jag sett Mika Siltala, grundare av filmfestivalen Kärlek & Anarki, Cinema Mondo och Kino Engel – det vill säga den person som så gott som ensam hållit independentfilm levande i Helsingfors – så glad som då han introducerade Hirokazu Kore-edas nya film Broker på Kärlek & Anarkis 35-årsjubileum. Denna lite gruffiga, ironiska man stod längst fram i Bio Rex som var fullsatt till sista stol, log som ett Hangökex och tackade publiken för att den hållit festivalen vid liv under alla dessa år. I en tid när biograferna inte har det lätt är en sådan kontinuitet en glädje – utbudet har hållits konstant kärleksfullt och anarkistiskt under dessa år då festivalen gått från uppstickare till Finlands största. Filmfesten pågick i elva dagar, nu utan restriktioner efter pandemin, så 50 000 besökare hittade till biograferna som befann sig runt omkring Helsingfors (och även Esbo).

Nathalie Álvarez Meséns Clara Sola.

Det roliga med filmfestivaler är alltid brokigheten, variationen, det oväntade utbudet. Clara Sola, Sveriges kandidat till Nordiska rådets filmpris i hårdare konkurrens än någonsin, bjuder på lust, fruktbarhet och magisk realism på spanska från Costa Rica. Häpnadsväckande säker för en debutfilm och fick mycket riktigt många Guldbaggar.

Jacques Audiards Paris, 13th district.

I Paris, 13th district är det New Yorkers serietecknare Adrian Tomines noveller som utgjort stoff för Jacques Audiards manliga blick på mestadels lesbisk kärlek. Snygg, svartvit, lätt spekulativ om en fin och ganska okänd del av kärlekens stad.

Justin Kurzels Nitram.

Nitram är ett intensivt drama om den hittills värsta masskjutningen i Australiens historia i Port Arthur, Tasmanien, 1996. Om en kufisk, utstött men ändå av någon älskad massmördare före hans dåd, och om alla de gånger det kunde ha gått rätt tills han fann sin manlighet i vapnen. Judi Dench är fantastisk som en mamma som tar på sig skuld.

Cathryne Czubeks och Hugo Perezs Once upon a time in Uganda.

Once upon a time in Uganda är en livsbejakande dokumentär om Wakaliwood och filmregissören Isac som i Kampalas slum börjar göra sina egna actionkomedier för en budget på 200 dollar per film. Han sprider dem på Youtube så att en producent från New York hittar dem och anländer till Wakaliwood där han får spela den vite mannen som får stryk på film och för ut Isacs filmer i världen. Om hur långt kärlek till film kan leda.

Claire Denis Both sides of the blade.

Claire Denis näst senaste film Both sides of the blade är en lite konventionell kärlekstriangel med Juliette Binoche och Vincent Lindon, där framför allt han gör väl ifrån sig. Snarare hans film än hennes.

Lars Ostenfelds Into the ice.

Into the ice är danske Lars Ostenfelds dokumentär om Grönlands is. Den hyllar forskarna som vars livsverk är att praktiskt i detalj undersöka den obönhörliga klimatförändringen.

Carla Simóns Alcarràs.

Katalanska Alcarràs, Carla Simóns andra film som erhöll Guldbjörnen i Berlin, är en underbar neorealistisk historia om arv, land, släkt, persikoodling och den allra sista skörden. Den spelades in i hennes hemby och amatörerna i rollerna bodde tillsammans i ett hus i fyra månader för att skapa trovärdiga familjära band, vilket lyckades över förväntan. Inte ett öga är torrt när den lilla flickan Iris sjunger en partisansång från inbördeskriget för sin morfar. Denna kollektivfilm blir politisk på ett drabbande sätt. Den kommer till vanlig biograf under namnet Detta land den 28 oktober.

Kore-edas Broker är inspelad i Korea och handlar om älskansvärda skurkar som bildar en familj tillsammans. Den är lite för lik Shoplifting men självklart sevärd och får premiär den 23 december.

Donagh Colemans Tukdam – between worlds.

Och festivalens populäraste dokumentär Tukdam – between worlds om tibetanska munkar som befinner sig mellan liv och död har premiär redan denna fredag.