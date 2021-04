400 nya coronafall i Finland – en av fem finländare har fått vaccin

Finlands coronaincidens fortsätter att sjunka, och är nu 103,9.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 400 nya coronafall på onsdagen. Det innebär att sammanlagt 82 964 personer i landet testats positivt sedan epidemins början.

Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är nu 103,9. Under föregående 14 dagar var incidensen 160,0. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är incidensen 194,8, i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 141,5 och i Vasa sjukvårdsdistrikt 33,6.

Enligt tisdagens uppdatering har sammanlagt 877 personer i landet mist livet på grund av covid-19. I tisdags vårdades totalt 182 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. 38 av dem behövde intensivvård.

Hittills har 1 513 000 doser vaccin levererats till Finland. Enligt tisdagens uppgifter hade 1 156 058 personer i landet fått sin första dos av vaccinet, vilket motsvarar omkring 20,7 procent av befolkningen. 97 523 personer hade i tisdags också fått den andra dosen.