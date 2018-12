14 goda nyheter från året som gått

I september tog Pakistans premiärminister Imran Khan det första spadtaget i ett projekt som är tänkt att vända landets omfattande skogsavverkning och därmed bekämpa klimatpåverkan. Det har döpts till ungefär "tsunamin av tio miljarder träd" – med målet att just plantera tio miljarder träd under en femårsperiod. Bild: TT-AP / Anjum Naveed

Olycksbådande domedagsrubriker har en tendens att dominera medierapporteringen om utvecklingen i världen. Men bortom dystopiska skildringar finns också goda nyheter.

Här är – utan inbördes ordning – 14 ljusglimtar från 2018.

När den nya amerikanska kongressen samlas den 3 januari kommer antalet kvinnor att vara rekordstort – efter stora framgångar i mellanårsvalet i november. Bland dem finns flera politiker från minoritetsgrupper samt den yngsta kvinnan hittills att väljas in i kongressen: 29-åriga New York-demokraten Alexandria Ocasio-Cortez.

Efter decennier av konflikt undertecknade de tidigare ärkefienderna Eritrea och Etiopien ett fredsavtal. Sedan dess har länderna närmat sig varandra steg för steg, bland annat genom att öppna gränsövergångar, flyglinjer och ambassader.

En kärlekssaga på Times Square i New York i USA hade kunnat få ett snabbt slut bara någon timme efter frieriet. Förlovningsringen gled nämligen av den blivande brudens finger och ner i en dagvattenbrunn. Men polisen ryckte in och efter ett skiftbyte kunde myndigheterna till slut leverera smycket till de lyckliga tu.

Utanför Indiens högsta domstol rann glädjetårar när sex mellan personer av samma kön avkriminaliserades – efter en lång kamp mot den över 150 år gamla lagen. Beslutet innebär att landet nu är ett av över 120 i världen där sex mellan homosexuella är lagligt. Många hoppas att fler ska inspireras av beslutet i världens största demokrati.

Arbetet med att förhindra utrotning av flera djurarter har gett utdelning, enligt Internationella naturvårdsunionen. Förbudet mot valjakt har resulterat i att beståndet av sillval i stort har fördubblats till runt 100 000 vuxna individer sedan 1970-talet. Och för tio år sedan uppskattades antalet bergsgorillor till 680 individer – att jämföra med över tusen i dag.

Antalet människor som dödas i terrorrelaterat våld minskar för tredje året i rad, enligt amerikanska Institute for Economics and Peace som sammanställer Global Terrorism Index. I 2018 års rapport framgår att dödsfall kopplade till terrorism minskade med 27 procent världen över förra året. De mest dramatiska nedgångarna finns i Syrien och Irak där IS har förlorat mycket mark.

Kvinnor är ofta underrepresenterade i regeringar och på höga politiska poster runt om i världen. Men i somras skrev premiärminister Pedro Sánchez spansk historia när han presenterade sin nya regering – som domineras av kvinnor. För bara några årtionden sedan hade landet inte några kvinnliga ministrar överhuvudtaget.

Mitt under brinnande Vietnamkrig 1970 damp ett julkort ner hos den amerikanske soldaten John Metzler. Vykortet – undertecknat av sjätteklassaren DonnaCaye – kunde ha hamnat hos vilken soldat som helst, men Metzler tog till sig hälsningen och menar att den hjälpte honom genom kriget. 48 år senare fick han möjlighet att tacka DonnaCaye Ludemann Sica personligen, för att hon ovetandes hjälpte honom under den svåra tiden.

Jordnötter kan vara dödliga för den som är allergisk. Men en ny läkemedelskandidat ser ut att kunna förbättra toleransen hos sju av tio barn och ungdomar så pass mycket att de inte riskerar livshotande reaktioner, enligt en studie som publicerats i New England Journal of Medicine. Även om det inte är ett botemedel så beskrivs medicinen som ett viktigt första steg.

Omfattande skogsavverkning har länge varit ett problem i Pakistan, något som har förvärrat klimatförändringarnas påverkan i landet. Men nu sköljer en grön våg över landet. I september tog premiärminister Imran Khan det första spadtaget i ett projekt som är tänkt att vända utvecklingen. Målet är att plantera tio miljarder träd under en femårsperiod – i hopp om att vända utvecklingen.

Nepal är det första landet i världen som i princip har lyckats med att nå målet att fördubbla sin vilda tigerpopulation. I september rapporterades att det fanns 235 tigrar i landet, fördelade på fem skyddade områden, att jämföra med 121 för nio år sedan. Bakom framgångarna finns satsningar på skydd av nationalparker och kampen mot tjuvskyttar.

Efter 13 år har ett par rödglittriga skor som Judy Garland bar i filmen "Trollkarlen från Oz" återfunnits. Dyrgriparna stals från ett museum i Minnesota i USA 2005. Polisen fick korn på skorna sedan en person kontaktat ett försäkringsföretag och sagt sig ha uppgifter om var de kunde hittas. Det ledde till att stöldgodset senare kunde återgäldas.

Det stora korallrevet vid Belizes kust har i nästan ett decennium klassats som hotat. Men nu har Unesco strukit revet från sin lista över hotade världsarv. FN-organet berömmer det centralamerikanska landet för dess visionära åtgärder för att skydda revet, som är det näst största i världen efter Stora barriärrevet.

Det har gått nästan 50 år sedan de jagades till lokal utrotning i Tchad. Men i år har sex spetsnoshörningar välkomnats tillbaka till det centralafrikanska landet – i hopp om att stärka arten. De flögs in från Sydafrika. Förhoppningen är att de två tjurarna och fyra korna ska etablera sig som den nordligast belägna populationen i det vilda i Afrika.