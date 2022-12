Bokrecension: När Norden blev glamouröst

AFFISCHBOK Come to Norden Magnus Londén och Sophie Holm Come to Finland & Come to Sweden och Affischjägarna rf. 2022

Det nordiska samarbetet undergår en sorts nyrenässans efter några prövande coronaår. Varumärket Norden är starkt inom de nordiska länderna men också internationellt. Därför ligger publikationen Come to Norden – Affischerna som tjusade turisterna precis rätt i tiden.

Magnus Londén, som genom projektet Come to Finland gjort sig känd för estetisk finlandspropaganda, har vidgat sina vyer och samlat in närmare tvåhundra nordiska reseaffischer från sent 1800-tal till medlet på 1900-talet. För den som inte lyckades besöka utställningen med affischerna på Nordiska museet i Stockholm i somras är publikationen inget dåligt alternativ att stilla reseabstinensen med.

Historisk skildring

I arbetet med boken har Londén slagit sitt kloka huvud ihop med historikern Sophie Holm. Holm har skrivit en kontextualiserande inledning där läsaren får följa hur turismen vuxit fram i de nordiska länderna. Då resandet blev mera tillgängligt under slutet av 1800-talet växte också behovet av att göra reklam för dessa resor.

I Norden var man inte sedan att hoppa på tåget (bokstavligt talat) och destinationerna började marknadsföras med illustrerade affischer.

De tidiga affischerna är i praktiken snäppet snyggare tågtidtabeller, men formspråket ändrades snart till de härligt visuella affischerna vi känner till i dag. Länge var det just tåg- och ångbåtsresor som utannonserades, tills flygresorna gjorde entré på marknaden.

De illustrerade affischerna dog sedan sakta ut efter 1960-talet och ersattes av fotografier och andra digitala lösningar.

Läsvärda texter

Efter Holms kronologiska översikt är boken tematiskt indelad. I helheter med namn som ”Destination Norden”, ”Kampen om resenären” och ”Städer med glamour och natur” grupperas posters från hela Norden. Ibland reklamförs länderna tillsammans som en resedestination, ibland återfinns den rivalitet länderna emellan som vi också kan känna av i dag.

Varje kapitel inleds med en kort introduktionstext, skriven med glimten i ögat. Sedan varvas bilderna med citat från resebroschyrer och berättelser om enskilda affischer. Citaten återges allt som oftast på sitt originalspråk vilket välkommet visar hur lätt det är att förstå de andra nordiska och europeiska (skrift)språken.

För den som sträckläser boken kan det förekomma några upprepningar i texterna, men det är knappast något ströbläddraren lägger märke till.

Flera texter är läsvärda, speciellt Jukka Nyyssönens inlägg om stereotypt samiska motiv och hur de tyder på okunskap om ursprungsbefolkningen. Flera perspektiv på problematiken som turismen bidrar med hade varit välkommet, men passar kanske inte in i den romantiserade bild som här målas upp av resandet.

Land of the vikings

Konstupplevelse som heter duga

De så kallade affischjägarna, som letat fram det visuella materialet till boken, har gjort ett gediget arbete i att skramla fram ett stort urval affischer. Bilderna presenteras i första hand som de konstverk de är.

En kunde snörpa på näsan och kalla affischerna beställningsverk som skapats i kapitalistiskt syfte, men det är viktigt att komma ihåg att den mesta konsten i historien haft beställare, och skapats för att framställa exempelvis en religion, en stad, eller en mäktig familj i positiv dager.

Genom bokens affischer går det att följa med trender inom konstskapandet från lummiga skildringar av ångfartyg till allt starkare färger, kollage och försiktiga steg mot abstraktion. Bilderna är tryckta i hög upplösning och nästan hoppar ut från boksidorna. En kan väl förstå att dessa lockade turister till Norden.

Fredrikshavn

Det historiska arbetet har sträckt sig även till konstnärerna, och längst bak i boken finns den information de lyckats luska fram om de olika affischskaparna.

Come to Norden är inte bara en nostalgitrippande historieskildring. I det sista kapitlet visas finalisterna i tävlingen My Norden Poster, där uppdraget var att skildra Norden i dag. Formspråket i dessa liknar de äldre affischerna, men öppnar ändå upp för frågor om vad Norden som koncept är i dag. Hur mycket bygger vår och andras uppfattning om Norden på det vita och natursköna välfärdssamhället som omsorgsfullt byggts upp av resebyråer och affischillustratörer?

Förutom att bidra med underhållande och informativ läsning och visuellt stimulerande affischer kan publikationen rentav bidra till en förståelse för hur vi ser på oss själva och vår identitet som nordbor.