Ny kraftig räntehöjning väntas från ECB – ”Centralbankerna slåss för sin trovärdighet”

På torsdagseftermiddagen håller Europeiska centralbankens direktion sitt räntemöte och beslutar då av allt att döma om en ny kraftig räntehöjning. I juli överraskade ECB med en höjning på 0,5 procentenheter, dubbelt så mycket som man hade aviserat.

Denna gång är förväntningen åtminstone en lika stor höjning – eller rentav 0,75 procentenheter.

– Vilketdera det blir har egentligen inte så stor praktisk betydelse till exempel för företagen, men den psykologiska effekten på marknaden är större, säger Ålandsbankens räntechef Jyri Suonpää.

Trots att inflationen är högre än på många decennier, 9,1 procent i euroområdet i augusti, är en kraftig höjning av räntan problematisk, eftersom allt fler indikatorer tyder på att vi i rask takt går mot en lågkonjunktur. Risken med att höja räntorna när ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur, är att nedgången förvärras, eftersom högre räntor dämpar den ekonomiska aktiviteten.

– Frågan är inte längre om det blir en lågkonjunktur, utan hur djup den kommer att bli. Att konsumentförtroendet har rasat beror i hög grad på de höga energipriserna, som märks väldigt tydligt i folks vardag, säger Suonpää.

Jyri Suonpää är räntechef på Ålandsbanken.

I ett globalt perspektiv ser framför allt euroområdet ut att gå mot en kraftig nedgång, inte minst på grund av energikrisen i Tyskland.

Förutom inflationen påverkas ekonomin av den geopolitiska oron och de fortsatta coronanedstängningarna i Kina. Enligt Suonpää har nedstängningarna fått europeiska företag att flytta leveranskedjorna närmare sina marknader, något som också bidrar till att inflationen ökar.

– I 20 år har vi exporterat vår inflation till Asien, nu importerar vi den.

Också Fed höjer

Den 21 september håller amerikanska centralbanken Fed sitt nästa räntemöte. Också där är en höjning på 0,5 eller 0,75 procentenheter aktuell.

Att centralbankerna gått in för ordentliga räntehöjningar trots riskerna för en ekonomisk inbromsning beror enligt Suonpää på att deras trovärdighet är i gungning om de inte lyckas få inflationen under kontroll.

– Hela vårt valutasystem bygger på att det finns ett förtroende för att centralbankerna kan garantera prisstabiliteten. När våra valutor inte längre är kopplade till guldet måste det finnas förtroende för att köpkraften hos sedlarna, som är centralbankernas skuldebrev, inte går förlorad. Men med dagens inflationssiffror är förtroendet i gungning. Om trovärdigheten går förlorad är följderna allvarliga.

Enligt Suonpää verkar centralbankernas hökar just nu ha övertaget, alltså de som förespråkar en stramare penningpolitik med högre räntor. Hans prognos är att ECB fortsätter med räntehöjningar på 0,5 procentenheter också under höstens kommande räntemöten, så att ECB:s så kallade inlåningsränta ligger kring 2 procent vid årsskiftet. Nu är den noll. Inlåningsräntan reglerar till vilken ränta affärsbankerna kan sätta in sina pengar hos ECB.

– Men efter våren 2023 tror vi inte på fler räntehöjningar, nivån stannar kring 2 procent. Orsaken är att det här enligt ECB:s makroekonomer verkar vara den neutrala räntan i euroområdet när man beaktar den potentiella produktiviteten, som är ganska låg på grund av den ogynnsamma åldersstrukturen.

USA i bättre skick

Att ECB enligt Suonpää väntas avsluta sina räntehöjningar vid omkring 2 procent, betyder att också till exempel tolv månaders euriborränta, som styr de flesta bolån, stannar på ungefär samma nivå. Onsdagens notering var 1,913 procent. Uppgången i augusti har varit den största under en enskild månad i euriborräntornas historia. Från februari 2016 fram till april i år var tolv månaders euribor negativ.

Enligt Suonpää är ECB i en svårare sits än amerikanska Fed, eftersom USA:s ekonomi är mer dynamisk och bättre på att anpassa sig till chocker. Det beror bland annat på att den amerikanska arbetsmarknaden är mer flexibel.

– Europa ser ut att gå in i en djupare lågkonjunktur än USA.