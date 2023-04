Om du skrollat Tiktok någon gång under det senaste halvåret har du antagligen hört den nu bekanta låten. Över en remix på Timbalands 00-klassiker ”Give it to me” med Justin Timberlake och Nelly Furtado har en användare lagt på ett citat från humorfilmen Zoolander; ”Excuse me, brah. You're excused”.

Ljudet har varit svårt att missa efter att det flödade över appen i vintras. I dagsläget har ungefär 400 000 olika videor, av bland andra medlemmar ur Kardashian-klanen och av fotbolls- och musikstjärnor, filmats till låten.

Bakom det virala ljudet och remixen som för låten ”Give it to me” in på 2020-talet står Henrik, eller Henrik Norstedt som han egentligen heter, en 21-årig kille från Skåne vars fyra år gamla låt redan hade hörts miljardtals gånger innan den ens fanns på Spotify. Det gör den nu, och har i genomsnitt samlat på sig över två miljoner spelningar per vecka. ”Jag letade fram en a cappella och efter tio minuter var den klar för då var det roliga slut”, säger Norstedt om hur remixen kom till. Den agerar praktexempel på hur Tiktok skakar om musikindustrin och hur musik skapas, omskapas och kapas på internet.